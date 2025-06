Trump canta victoria ante Irán: «Enhorabuena, mundo, es el momento de la paz»

Donald Trump ha celebrado este lunes la represalia ejecutada este mismo día por Irán contra EE.UU. como una victoria. «Enhorabuena, mundo, es el momento de la paz», escha escrito en su red social, después de comprobar cómo la respuesta iraní a los ataques ... estadounidenses del pasado contra sus instalaciones nucleares, de momento, no tenía potencial para desatar una guerra abierta entre Irán y EE.UU.: Irán solo ejecutó una operación que el Pentágono calificó de «simbólica», un lanzamiento telegrafiado de una docena de misiles a la base militar estadounidense de Al Udeid, en Qatar, sin ninguna intención de hacer daño real.

El mensaje del presidente de EE.UU. implica que, por el momento, da por cerrada la crisis en Oriente Próximo. El multimillonario neoyorquino se da por satisfecho con la situación -debilitamiento del programa nuclear de Irán, EE.UU. se limita a una operación militar puntual- y que espera que tanto Irán como Israel -el país que desató la guerra contra el régimen de Teherán- tomen junto a él el camino de la paz.

«Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, que esperábamos y que hemos neutralizado de forma muy efectiva», ha escrito el presidente de EE.UU. Detalló que Irán disparó catorce misiles. De ellos, trece fueron interceptados por las defensas antiaéreas estadounidenses y uno no fue derribado porque iba dirigido a un área sin peligro. «Ningún estadounidense resultó herido y apenas ha habido daños».

Trump trató de retratar una situación en la que todos los actores deben estar satisfechos y no deben apostar por prolongar o agravar la crisis. «Lo que es importante es que ya se lo han sacado de dentro y, ojalá, ya no habrá más odio», dijo en referencia a los iraníes y a la necesidad del Gobierno de Teherán de orquestar una represalia contra EE.UU., aunque fuera de bajo impacto, para demostrar que no se quedarían de brazos cruzados.

«Quiero agradecer a Irán por darnos aviso temprano, lo que hizo posible que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido», añadió Trump, en una declaración que apunta más a demostrar la debilidad de Teherán que a agradecimiento. Antes del mensaje del presidente de EE.UU., tanto las autoridades de su país como las de Qatar reconocieron que habían recibido aviso de Irán sobre sus planes de ataque.

«Quizá ahora Irán pase a buscar paz y armonía en la región y yo animaré de forma entusiasta a Israel a hacer lo mismo», cerró Trump en su mensaje.

En un mensaje separado, Trump agradeció al emir de Qatar «todo lo que ha hecho por buscar la paz en la región» y se felicitó porque el ataque iraní no ha dejado tampoco víctimas cataríes.