Reunión de Trump y Putin en Alaska por la guerra Rusia - Ucrania, en directo: declaraciones y última hora del posible acuerdo de paz hoy

Sigue en directo la última hora de la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin en la base militar de Elmendorf-Richardson (Alaska), donde abordan la guerra en Ucrania y buscan un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.

21:31 Comienza la reunión Trump y Putin ya están reunidos en un encuentro histórico que puede durar horas. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington

21:24 Los gestos de complicidad entre Trump y Putin En la llegada de Vladímir Putin a Alaska se han producido varios detalles llamativos. Donald Trump le recibió con un breve aplauso, un gesto poco habitual en este tipo de cumbres. Ambos conversaron unos instantes, aparentemente con Putin hablando en inglés. En la zona podían verse bombarderos, cazas F-35 y un sobrevuelo de B-52, en un despliegue poco común. La base, que ahora acoge una fuerte presencia rusa, podría considerarse comprometida desde el punto de vista de seguridad. Además, los dos mandatarios se trasladaron juntos hasta el lugar del encuentro en la limusina presidencial conocida como «La Bestia», lo que implica que el presidente ruso accedió al recinto a bordo del vehículo oficial estadounidense. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington Video.

21:22 Putin estará acompañado de su canciller y un asesor El presidente ruso, Vladimir Putin, estará acompañado este viernes por su ministro de Relaciones Exteriores y un asesor durante su reunión en Alaska con su homólogo estadounidense Donald Trump, informó el Kremlin a CNN. Inicialmente, la reunión estaba programada para que fuera a solas entre ambos dirigentes. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó al canal de televisión estadounidense que el canciller Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov estarán presentes en el encuentro.

21:12 Trump recibe a Putin Foto: REUTERS

21:00 La sala en la que Trump y Putin se reunirán Esta es la sala donde se celebrará la reunión de Alaska entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia. El espacio está preparado con una mesa rectangular cubierta con un mantel blanco, micrófonos y arreglos florales en el centro. Al fondo, un panel azul con el lema «Pursuing Peace» («En busca de la paz») está flanqueado por banderas estadounidenses y rusas. La disposición refleja el formato de reunión ampliada que sustituirá al cara a cara inicialmente previsto entre Trump y Putin. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington ﻿ Foto: Pool

20:57 Putin aterriza en Alaska El avión en el que viaja Vladimir Putin llega a Alaska para la cumbre con Trump

20:50 Todo listo para que Trump salga del Air Force One Foto: AFP

20:34 Trump cede y no se verá a solas con Vladimir Putin Trump ha cedido a las presiones de sus asesores y de la OTAN y no se verá a solas con Vladimir Putin en Alaska. El encuentro será finalmente un formato tres contra tres, en el que estará presente el jefe diplomático Marco Rubio, figura clave del ala más dura del Partido Republicano y uno de los más firmes críticos de Moscú. Su presencia implica que, junto al presidente, participará en la mesa de negociación una voz abiertamente contraria a cualquier concesión a Rusia. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington

20:32 La agenda prevista Está previsto que, tras el encuentro inicial, se celebre un almuerzo de trabajo ampliado con la participación de los responsables de Defensa, Comercio y Tesoro de EE.UU., así como altos cargos rusos. La agenda abordará, además de la guerra en Ucrania, cuestiones bilaterales, comercio y control de armas. Moscú ha insinuado que quiere poner sobre la mesa la renegociación de acuerdos nucleares. La reunión se desarrolla bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con acceso restringido y despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en la zona. La cumbre es la primera visita oficial de un presidente ruso a Alaska y la primera vez que Putin pisa suelo estadounidense desde antes de la invasión de Ucrania en 2023, lo que le otorga un valor simbólico y diplomático significativo. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington

20:30 Trump le pone la alfombra roja a Putin Trump le pone la alfombra roja a Putin, de forma literal. A su llegada a la base militar de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, una gran alfombra se desplegó para que ambos caminen juntos hasta una tarima decorada con el lema “Alaska 2025”, flanqueada por las banderas de Estados Unidos y Rusia. El gesto marca un cambio radical respecto al trato que ha recibido Putin desde que ordenó la invasión de Ucrania en 2023, cuando fue apartado de foros internacionales, sancionado por múltiples gobiernos y declarado persona non grata en gran parte de Occidente. Hoy, en suelo estadounidense, ya no es el paria diplomático que evitaban en cumbres y reuniones; se mueve con legitimidad en territorio de su antiguo adversario, pese a que sigue vigente una orden de arresto en su contra emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington

20:22 Trump aterriza en Alaska para reunirse con Putin El Air Force One aterrizó a las 10:20 (14:20) de la mañana hora local en la base militar conjunta Elmendorf-Richardson, un enclave estratégico de la Guerra Fría a las afueras de Anchorage. La reunión, inicialmente prevista como un cara a cara, se transformó en un tres contra tres. Junto a Trump estarán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff; Putin llega acompañado de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y asesores de alto nivel. La delegación rusa incluye un nutrido grupo de empresarios, lo que apunta a que, además de Ucrania, habrá conversaciones sobre relaciones comerciales y posibles acuerdos económicos. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington

20:13 Zelenski acusa a Rusia de «seguir matando» el día de la cumbre e insiste en una reunión a tres El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dedicado su discurso vespertino de este viernes a acusar a Rusia de «seguir matando» el mismo día que se reúnen los mandatarios estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, como una exhibición de fuerza a pocas horas de la cumbre de Alaska, y ha insistido en reunirse con ambos como mejor aproximación para lograr un cese de hostilidades. «En el día de las negociaciones siguen matando. Y eso lo dice todo», ha afirmado tras denunciar un ataque ruso contra un mercado de la región de Sumi (que Rusia ha desmentido en las últimas horas) y bombardeos adicionales contra Zaporiyia, Jersón y Donetsk.

20:04 Trump dice ahora que no va a Alaska a negociar por Ucrania Donald Trump admitió que la cumbre de este viernes en Alaska con Vladímir Putin abordará mucho más que la guerra en Ucrania, que ya no será el único punto central de la agenda. «Creo que tomarán la decisión correcta, pero yo no vengo a negociar en nombre de Ucrania, sino a ponerles en la mesa», dijo el presidente. Informa David Alandete, corresponsal en Washington.

20:04 El ministro ruso Lavrov llega a Alaska con una camiseta de la URSS y pide no hacer «suposiciones» sobre el resultado de la cumbre El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha causado revuelo este viernes al aparecer en Alaska luciendo un jersey con las letras «CCCP», siglas en ruso de la antigua Unión Soviética. «No hay que anticiparse. Tenemos argumentos, una postura clara y comprensible. Los presentaremos», ha asegurado.