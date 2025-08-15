Lavrov haciendo declaraciones en la televisión rusa con el jersey con las siglas «CCCP»

El ministro ruso Lavrov llega a Alaska con una camiseta de la URSS y pide no hacer "suposiciones" sobre el resultado de la cumbre «No hay que anticiparse. Tenemos argumentos, una postura clara y comprensible. Los presentaremos»

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha causado revuelo este viernes al aparecer en Alaska luciendo un jersey con las letras «CCCP», siglas en ruso de la antigua Unión Soviética. Su llegada se produce momentos antes de la esperada reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump, en la que el conflicto en Ucrania será el principal tema a tratar.

Ante los periodistas, Lavrov evitó hacer declaraciones contundentes y pidió cautela: «No hay que anticiparse. Tenemos argumentos, una postura clara y comprensible. Los presentaremos», afirmó en declaraciones recogidas por la televisión rusa.

La delegación rusa que acompaña a Putin incluye también figuras clave del gobierno: los ministros de Defensa y Finanzas, Andréi Beloúso y Antón Siluánov; el asesor presidencial Yuri Ushakov; y el enviado especial para las negociaciones con Washington, Kiril Dmítriev.