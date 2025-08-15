Suscribete a
ABC Premium

Cumbre en Alaska

Alfombra roja y aplausos de Trump a Putin en su llegada a Estados Unidos

El presidente norteamericano renuncia a una visita a solas y admite que se sienten con él sus asesores, incluido el jefe diplomático, Marco Rubio

Trump dice ahora que no va a Alaska a negociar por Ucrania

Putin y Trump se saludan sobre la alfombra roja en la base Elmendorf-Richardson, en Alaska
Putin y Trump se saludan sobre la alfombra roja en la base Elmendorf-Richardson, en Alaska Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La llegada de Vladímir Putin a Alaska convirtió este viernes una base militar de la Guerra Fría en el escenario de una de las imágenes más inusuales desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Donald Trump descendió primero del ... Air Force One, vestido con traje oscuro y corbata roja, y esperó en el extremo de la alfombra roja a que descendiera de su avión el presidente ruso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app