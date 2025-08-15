Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Trump dice ahora que no va a Alaska a negociar por Ucrania

Rusia ha atacado con dureza zonas civiles de Ucrania en vísperas de la cumbre pero el presidente de EE.UU. le resta importancia: «Quieren preparar el terreno»

Trump cifra en un 25% las posibilidades de fracaso de su reunión con Putin en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al Air Force One antes de partir hacia Alaska
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al Air Force One antes de partir hacia Alaska REUTERS
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump admitió que la cumbre de este viernes en Alaska con Vladímir Putin abordará mucho más que la guerra en Ucrania, que ya no será el único punto central de la agenda. «Creo que tomarán la decisión correcta, pero yo ... no vengo a negociar en nombre de Ucrania, sino a ponerles en la mesa», dijo el presidente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app