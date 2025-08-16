Suscribete a
ABC Premium

Por qué fracasó la cumbre de Alaska: los entresijos de una cita improvisada

La Casa Blanca quería negociar, pero Putin envolvió a Trump con elogios y no cedió nada

Alfombra roja y aplausos de Trump a Putin en su llegada a Estados Unidos

Putin y Trump en la conferencia de prensa tras su reunión en Alaska
Putin y Trump en la conferencia de prensa tras su reunión en Alaska REUTERS
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lo que debía ser una jornada de trabajo en Alaska dedicada a explorar los pasos necesarios para ofrecer al mundo una paz duradera se convirtió en una reunión de apenas dos horas y media en la que Vladímir Putin se limitó a aleccionar a Donald Trump con lecciones de historia rusa, ... a halagarlo profusamente y a bloquear de manera sistemática cualquier avance hacia un alto el fuego que pudiera salvar vidas civiles en Ucrania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app