Qatar se replantea su papel de mediador entre Israel y Hamás al tiempo que convoca una cumbre con los países del Golfo

Qatar acogerá el domingo y el lunes una cumbre regional de países árabes e islámicos para abordar los bombardeos ejecutados el martes por el Ejército de Israel contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital del país, Doha, que dejó un total de seis muertos, según la agencia estatal qatarí de noticias, QNA.

El bombardeo, defendido por Israel y condenado con dureza por Qatar, se saldó con la muerte de cinco miembros del grupo palestino y un miembro de las fuerzas de seguridad qataríes. Hamás confirmó después que entre los fallecidos se encontraban Humam, hijo del principal negociador Khalil al-Hayya.

El Ministerio del Interior qatarí anunció en un comunicado en la red social X que los funerales por las víctimas se celebrarían el jueves 11 de septiembre de 2025 tras los rezos del Asr, en la mezquita Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, y que todos serían enterrados en el cementerio de Mesaimeer.

Noticia Relacionada De Qatar a Irán, Netanyahu esquina a Trump en ataques sensibles Javier Ansorena Algunos analistas dudan de que EE.UU. no estuviera más al corriente del ataque contra Hamás en Doha

En una entrevista concedida a CNN el miércoles, el primer ministro qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, advirtió que el ataque «mató cualquier esperanza» de lograr la liberación de rehenes israelíes en Gaza, lo que ha llevado a Doha a reevaluar «todo» lo relativo a su papel como mediador en las negociaciones. Qatar ha sido desde 2012 sede del buró político de Hamás con el beneplácito deEstados Unidos, que buscaba mantener un canal de comunicación con el grupo.

El dirigente qatarí calificó el bombardeo de «terrorismo de Estado», criticó con dureza al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y afirmó que espera una respuesta regional conjunta, motivo por el que se ha convocado la citada cumbre árabe-islámica. Los ataques israelíes en Doha —los primeros en el Golfo— han sacudido a una región que hasta ahora había permanecido relativamente al margen de los conflictos de Oriente Medio y han provocado una amplia condena internacional.

El recuerdo de otros atentados atribuidos a Israel en la región, como el asesinato en Teherán en julio de 2024 del antiguo líder de Hamás Ismail Haniyeh —enterrado después en suelo qatarí—, ha reforzado la percepción en Doha de que el país se ha convertido en nuevo epicentro de la confrontación.