EE.UU. fue informado del bombardeo a los líderes de Hamás en Qatar

El ataque sorprendió a los islamistas cuando discutían la nueva propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

Según medios israelíes, Netanyahu tomó la decisión de atacar Doha tras el atentado del lunes en Jerusalén

Israel intenta eliminar a la cúpula de Hamás en Qatar cuando negociaba la última propuesta de Trump

El presidente de EE.UU. critica el ataque y defiende a Doha como aliado clave

El presidente Trump define el ataque israelí como «incidente desafortunado» que «no contribuye a la paz» EP
Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Pocas horas después de ordenar la evacuación inmediata de Ciudad de Gaza, Israel bombardeó a la cúpula de Hamás en Qatar, abriendo un frente más en su larga lista. Diez aviones participaron en una operación que sorprendió al equipo negociador de los islamistas cuando ... discutía la nueva propuesta para un acuerdo integral en la Franja enviada por Donald Trump, recogieron los medios árabes. Estados Unidos fue informado con antelación de un ataque que Doha calificó de «cobarde» y de «violación flagrante de la ley internacional».

