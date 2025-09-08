Netanyahu da un ultimátum a los gazatíes: «Ya habéis sido avisados, ¡salid ahora!»

La invasión de Ciudad de Gaza avanza y a la sombra del hambre y las bombas, la diplomacia trata de lograr un acuerdo de última hora que sirva para liberar a todos los rehenes y frenar la guerra. Donald Trump ha puesto sobre ... la mesa la opción de un pacto para la liberación de los 48 cautivos, de los que se estima que menos de 20 están vivos, en el primer día de una tregua en la que el propio Trump se ofrece como garante de que los israelíes no volverán a los combates tras recibir a sus rehenes. Hamás recuerda que en enero ya firmaron un acuerdo, pero Netanyahu lo rompió pasados dos meses porque no estaba dispuesto a negociar el final de las hostilidades.

Hamás se mostró dispuesto a volver a la mesa de negociación «de forma inmediata», pero desconfían de la propuesta de Estados Unidos y piensan que hay «numerosos obstáculos que hay que superar», señalaron fuentes islamistas al diario 'Asharq al Awsat'. Estas mismas fuentes destacaron que «hay rehenes muertos en lugares donde el Ejército debe detener las operaciones para recuperar los cuerpos de debajo de los escombros. Otros fueron enterrados en áreas ahora bajo control del Ejército».

Israel avanza cada día, deja decenas de muertos cada jornada, y Benjamín Netanyahu recuerda a los gazatíes que «ya habéis sido avisados, ¡salid ahora!». Cientos de miles de personas permanecen en el mayor núcleo urbano bajo duros bombardeos que en los últimos días se han extendido a los edificios más altos que queda en pie. El primer ministro ha confirmado que habían derribado «50 torres del terror» en apenas 48 horas como «preludio de la gran operación» para conquistar la que llama «capital de Hamás».

Netanyahu quiere negociar bajo el fuego para que Hamás se rinda, pero de momento no lo ha conseguido y los islamistas mantienen la capacidad de resistir, aunque a un nivel muy alejado de los primeros meses. El Ejército informó de la muerte de 4 soldados tras un ataque de un comando de milicianos contra su tanque en el campo de Yabalia, a las puertas de Ciudad de Gaza.