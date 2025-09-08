Suscribete a
Netanyahu da un ultimátum a los gazatíes: «Ya habéis sido avisados, ¡salid ahora!»

Hamás exige a Trump garantías sobre el final de la guerra antes de liberar a todos los rehenes

Un tiroteo en Jerusalén deja seis muertos, uno de ellos español

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desplaza al lugar del atentado
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desplaza al lugar del atentado EFE

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

La invasión de Ciudad de Gaza avanza y a la sombra del hambre y las bombas, la diplomacia trata de lograr un acuerdo de última hora que sirva para liberar a todos los rehenes y frenar la guerra. Donald Trump ha puesto sobre ... la mesa la opción de un pacto para la liberación de los 48 cautivos, de los que se estima que menos de 20 están vivos, en el primer día de una tregua en la que el propio Trump se ofrece como garante de que los israelíes no volverán a los combates tras recibir a sus rehenes. Hamás recuerda que en enero ya firmaron un acuerdo, pero Netanyahu lo rompió pasados dos meses porque no estaba dispuesto a negociar el final de las hostilidades.

