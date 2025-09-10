Suscribete a
Disparan a Charlie Kirk, activista pro-Trump en un mitin
Otra derrota más al Gobierno: Junts, PP y Vox tumban la reducción de jornada de Díaz

De Qatar a Irán, Netanyahu esquina a Trump en ataques sensibles

Algunos analistas dudan de que EE.UU. no estuviera más al corriente del ataque contra Hamás en Doha

El bombardeo en Qatar abre una brecha de confianza entre el Golfo y Trump

REUTERS / Mahmoud Issa
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump apareció el martes en una situación en la que no debería estar un presidente –y comandante-en-jefe– de EE.UU.: descolocado ante una decisión militar de un aliado y con impacto directo en las prioridades de la política exterior de EE. ... UU. Ocurrió por el ataque de Israel contra líderes de Hamás en territorio de Qatar, un episodio que complica la posición de Trump frente a dos aliados en la región -lo es sin duda Israel, pero también Qatar- y que convierte en tendencia algo que debería ser excepcional: que el Gobierno de Benjamin Netanyahuactúe de forma unilateral en decisiones que afectan a la primera potencia mundial.

