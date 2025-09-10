Suscribete a
La Audiencia Nacional abre diligencias por un delito de odio hacia el equipo de Israel en la Vuelta

El ataque a Qatar abre una brecha de confianza entre los países del Golfo y EE.UU.

Doha, Abu Dabi y Riad ahora miran con recelo a la Casa Blanca porque ha sido incapaz de controlar al primer ministro israelí

EE.UU. fue informado del bombardeo a los líderes de Hamás en Qatar

El presidente de EE.UU., Donald Trump, realizó una gira por el Golfo en mayo REUTERS
Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Los países del Golfo cerraron filas en torno a Qatar tras el bombardeo de Israel de este martes contra la cúpula política de Hamás. Mohammed bin Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos, viajó a Doha para mostrar su solidaridad y en las próximas horas está ... prevista la llegada de Mohamed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí. Emiratíes, saudíes y cataríes recibieron la visita de Donald Trump en mayo, firmaron contratos multimillonarios con Estados Unidos y ahora miran con recelo a la Casa Blanca porque ha sido incapaz de controlar a Benjamín Netanyahu, sin problemas para bombardear a un firme aliado de Washington que tenía garantías de que esto no ocurriría. La sensación de seguridad que les otorgaba la estrecha relación con Washington ha sufrido un severo revés.

