Las elecciones amenazan con alejar a la República Checa de la UE

Las encuestas pronostican la llegada al poder de Andrej Babis, quien busca cortar la ayuda a Ucrania y distanciarse de Bruselas

Alemania invierte 35.000 millones de euros en defensa espacial

Andrej Babis y el primer ministro Petr Fiala, durante un debate electoral en Praga, el 1 de octubre.
Andrej Babis y el primer ministro Petr Fiala, durante un debate electoral en Praga, el 1 de octubre. AFP
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Durante el último año, un programa checo que recaba municiones en todo el mundo ha constituido una importante fuente de suministro para las fuerzas armadas ucranianas, que necesitan urgentemente nutrir su artillería en el frente. Las elecciones que se celebran en el país este ... viernes y sábado podría poner fin a esa colaboración y a muchas otras si, como avanzan las encuestas, llega al poder el partido ANO de Andrej Babis, que no sólo desea cortar con toda ayuda al Ejército ucraniano, sino que además tiene un plan muy concreto para alejar a la República Checa de la Unión Europea.

