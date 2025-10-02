Suscribete a
ABC Premium

Alemania invierte 35.000 millones de euros en defensa espacial

Pistorius ha fijado como objetivo una estructura resistente de constelaciones de satélites, estaciones terrestres, capacidades de lanzamiento aseguradas al espacio y los servicios necesarios «que garantice la protección y la eficacia en igual medida»

Alemania pide «cabeza fría» en el Foro de Seguridad de Varsovia ante la trampa de escalada impulsada por Putin

Alemania invierte 35.000 millones de euros en defensa espacial
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde 2015, China ha incrementado su flota de satélites en un 927%, con más de 1.189 aparatos en órbita de los que al menos 500 están dedicados a tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, como parte de una «cadena de ataque» que proyecta ... poder militar a larga distancia. China ha activado además un prototipo funcional de su sistema de defensa orbital antimisiles, conocido como Golden Dome, diseñado para detectar y neutralizar hasta mil misiles simultáneamente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app