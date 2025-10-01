Suscribete a
Orbán responde a Polonia que la «UE no está en guerra con Rusia» por Ucrania

El primer ministro húngaro vuelve a desmarcarse del apoyo de Bruselas al Gobierno de Zelenski, al que acusa de «no ser independiente»

Eslovaquia reforma la constitución para subordinar el derecho comunitario a las leyes nacionales

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, reitera junto a su homólogo húngaro, Viktor Orbán, que continuará comprando petróleo ruso a pesar de las amenzas de Trump AFP
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, vuelve a desmarcarse del resto de socios europeos y a calificar la posición europea hacia Rusia como un elemento de riesgo. «Puede pensar que está en guerra con Rusia, pero Hungría no lo está. Tampoco la Unión Europea», ... ha reaccionado en X a las declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha llamado a los europeos a reconocer que la guerra de Ucrania «es nuestra guerra».

