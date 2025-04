Donald Trump anuncia aranceles, en directo: últimas noticias del 'Día de la Liberación' y la guerra comercial de Estados Unidos hoy

Sigue en directo la rueda de prensa de Donald Trump en la que anuncia los aranceles que impondrá Estados Unidos a determinados productos de China, Europa, Canadá, Reino Unido, México y el resto del mundo y qué va a pasar con Elon Musk.

Así lo asegura 'Politico', que revela que Trump ha confiado a su círculo íntimo que el hombre más rico del mundo dejará de estar al lado del presidente de EE.UU. para ejecutar su transformación radical del sector público de la primera potencia mundial. Será algo que ocurra «en las próximas semanas», lo que indica que cualquier decisión al respecto no será inmediata.