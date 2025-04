Milei asegura que Argentina adaptará su legislación para cumplir con los aranceles de Trump

Este jueves por la noche el presidente argentino, Javier Milei, participó de una cena de gala en el marco del evento American Patriots Gala, llevado a cabo en la residencia de Mar-a-Lago (Palm Beach) de su par estadounidense, Donald Trump. Allí dio ... un discurso y fue premiado por las asociaciones Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue. El mandatario se había embarcado hacia Estados Unidos el pasado miércoles con el objetivo de tener un encuentro con Trump para intentar conseguir un alivio en los aranceles impuestos esta semana y apoyo en las negociaciones con el FMI.

El viaje de Milei al país norteamericano surgió de manera casi repentina y tenía como fin recibir el premio Lion of Liberty Award (León de la Libertad) por su gestión vinculada a promover el libre mercado. A su vez, durante la noche, el jefe de Estado pronunció un discurso en el que aseguró que Argentina pondrá en marcha cambios en la legislación a fin de amortiguar el duro golpe de los fuertes aranceles del 10% impuestos esta semana por el Gobierno del presidente Donald Trump. «Argentina va a avanzar en readecuar la normativa de manera que cumpla con los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump», expresó el mandatario. Además, sostuvo que «esto no es una medida aislada, sino un paso adelante en la decisión de la República Argentina de avanzar en un acuerdo comercial con los Estados Unidos de América, donde los aranceles y las trabas al comercio sean tan solo un mal recuerdo del pasado». Luego, añadió: «Nuestra agenda de reformas continúa porque nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo». Noticia Relacionada Milei consigue el respaldo del Congreso para realizar un nuevo acuerdo con el FMI Guadalupe Piñeiro Michel | corresponsal en buenos aires Se desconocen algunos pormenores del préstamo que recibiría el país como cuál sería el monto exacto solicitado al organismo internacional A continuación, sostuvo: «Como verán, nosotros hacemos política con hechos, no con meras palabras. Y en eso coincidimos con el presidente Trump». «Armonización de aranceles» En el mismo sentido, Milei prometió avanzar en las negociaciones con su homólogo estadounidense a fin de modificar la exigencia arancelaria de algunos productos de sello argentino. «Vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente entre nuestras dos naciones», sostuvo. Para ello, aseguró además que se encuentran trabajando en conjunto el canciller argentino, Gerardo Werthein, y el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick. 🇦🇷🇺🇸l LOS IMPOSIBLES NO EXISTEN.



Excelente Milei. pic.twitter.com/aJd8tuHIGQ — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) April 4, 2025 Algunos de los funcionarios que acompañaron a Milei en el repentino viaje fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Gerardo Werthein y la secretaria General de la Presidencia, la hermana del mandatario, Karina Milei. Si bien a lo largo de toda la jornada desde el Gobierno argentino se ilusionaron con la posibilidad de un encuentro entre el presidente Milei y su par estadounidense Donald Trump, el jueves no se produjo la reunión.

