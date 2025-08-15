Suscribete a
Trump enfría la cumbre con Putin en Alaska: «La decisiva será la siguiente»

El presidente norteamericano asegura que Moscú está interesado en un acuerdo de paz con Ucrania, pero el Kremlin advierte de que el encuentro de este viernes no se tiene por qué centrar en el conflicto

Trump cifra en un 25% las posibilidades de fracaso de su reunión con Putin en Alaska

Donald Trump, en el Despacho Oval la víspera de la reunión con Putin en Alaska
Donald Trump, en el Despacho Oval la víspera de la reunión con Putin en Alaska Efe
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump rebajó este jueves las expectativas de su encuentro con Vladímir Putin en Alaska, al afirmar que la cita de este viernes «prepara la segunda reunión» y que será esa, la siguiente, la que resulte decisiva para lograr un acuerdo de paz. « ... La segunda reunión va a ser muy, muy importante, porque será en la que se alcance un pacto», dijo el presidente de Estados Unidos, dejando claro que no espera concesiones inmediatas del líder ruso.

