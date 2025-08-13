Trump y Putin celebrarán en una base militar la reunión sobre Ucrania

Poco a poco se van conociendo más detalles de la reunión que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin. Los dos mandatarios se reunirán en Alaska este viernes para hablar sobre la guerra de Ucrania, en concreto lo harán en la base militar de Elmendorf-Richardson, a menos de diez kilómetros de Anchorage, según ha adelantado la CNN este jueves.

La base militar Elmendorf-Richardso es la única del país que cumple con los requisitos de seguridad para este tipo de encuentros de alta diplomacia. Anchorage es la ciudad más grande de Alaska, situada a orillas de la ensenada de Cook y rodeada por las montañas Chugach. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió este martes con sus homólogos estadounidenses para discutir cómo iba a ser la cumbre.

Putin ha cedido en la elección del lugar, ya que el presidente ruso había propuesto inicialmente Emiratos Árabes como un lugar «neutro» para ambos países, sin embargo la Administración de Trump rechazó esta idea puesto que hacía poco (en mayo) el mandatario estadounidense viajó a Oriente Medio y no valoraba realizar un viaje tan largo para discutir la posible tregua. Tras los tanteos iniciales, en los que también se propuso Hungría pero se deshechó debido a la orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra emitida por la Corte Penal Internacional en 2023, finalmente será la base militar de Elmendorf-Richardso la protagonista de este histórico encuentro.

Noticia Relacionada Zelenski se reúne con Merz en Berlín para preparar la reunión virtual de líderes europeos con Trump Enrique Serbeto «Para que haya paz, Rusia tiene que ceder», afirma el presidente de Ucrania ante el encuentro de los líderes de EE.UU. y Rusia de este viernes en Alaska

Trump y Putin estarán solos junto a sus traductores para hablar sobre la guerra en Ucrania para que, más tarde, sea Estados Unidos quien de el balance al resto de líderes europeos a través de una videoconferencia sobre los resultados a los que han llegado. Trump prometió hablar con Volodimir Zelenski por teléfono para contarle la reunión.

Por su parte, Zelenski participará desde Berlín en la reunión telemática, el viaje a Alemania coincide con el encuentro promovido por el canciller, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para citar a Trump con representantes de la denominada coalición de voluntarios, concebida para apoyar militarmente a Kiev.