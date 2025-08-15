Suscribete a
ABC Premium

De la 'perestroika' a la tensión por Ucrania: las complejas cumbres entre EE.UU. y Rusia en los últimos 40 años

La reunión entre Trump y Putin de este viernes en una base militar de Alaska se suma a la compleja relación entre los líderes de las dos potencias desde el tortuoso final de la Unión Soviética

La base Elmendorf-Richardson de Alaska: 32.000 soldados garantizarán la seguridad de la reunión entre Trump y Putin

Firma del tratado INF entre la URSS y EE.UU. por Mijail Gorbachov y Ronald Reagan en Washington en 1987
Firma del tratado INF entre la URSS y EE.UU. por Mijail Gorbachov y Ronald Reagan en Washington en 1987 ABC
Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En las últimas tres décadas solo cinco hombres han liderado Rusia. Una de sus tareas más complicadas, con toda clase de altibajos, ha sido lidiar con sus homólogos estadounidenses, los siete líderes de una potencia que rivalizaba con el país euroasiático. Mientras algunos como Mijaíl ... Gorbachov y Boris Yeltsin han gozado de buena sintonía con los mandatarios estadounidenses, Vladímir Putin ha tenido una experiencia más compleja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app