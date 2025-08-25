Suscribete a
ABC Premium

Alemania anuncia su participación en las tropas europeas de paz para Ucrania

A pesar de la postura de la oposición alemana, el Gobierno de Merz se une a varios países europeos para asegurar provisiones de garantías de seguridad a Kiev

Alemania aumenta su presencia militar en Groenlandia

Lars Klingbeil, vicecanciller federal de Alemania, conmemora a los soldados ucranianos fallecidos en la guerra junto con su homólogo Serhij Marchenko en la plaza de San Miguel, Kiev, 24 de agosto
Lars Klingbeil, vicecanciller federal de Alemania, conmemora a los soldados ucranianos fallecidos en la guerra junto con su homólogo Serhij Marchenko en la plaza de San Miguel, Kiev, 24 de agosto ep
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La denominada «Coalición de los dispuestos» ha adelantado su acuerdo para enviar tropas de paz a Ucrania que garanticen el cumplimiento de un acuerdo, si llega el caso. Entre los países que han hecho esta oferta están Francia, Reino Unido, Bélgica, Lituania y Estonia. Sin ... embargo, en esta formación faltaba una participación fundamental que acaba de ser garantizada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app