Alemania aumenta su presencia militar en Groenlandia

Berlín busca un papel clave en la seguridad del Atlántico Norte frente a la creciente tensión geopolítica en el Ártico

Alemania niega desplegar tropas de paz a Ucrania en un hipotético alto el fuego

Soldados alemanes en un tanque Leopard en la base de Klietz, Alemania REUTERS
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

«Alemania está lista para asumir más responsabilidad por la seguridad de Groenlandia, centrarse solo en el Mar Báltico sería demasiado miope», ha declarado el viceministro de Defensa alemán, Nils Schmid, durante su visita a Groenlandia. Después de una reunión con la ministra ... de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y con el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, Schmid ha anunciado un «aumento temporal de la presencia militar de Alemania en Groenlandia». «La Armada alemana desplegará submarinos, fragatas y aviones de reconocimiento marítimo para fortalecer el reconocimiento y la disuasión», ha adelantado el viceministro, cuya visita ha tenido lugar a bordo de la fragata danesa HDMS Triton.

