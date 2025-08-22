De sanciones a desentenderse de la guerra: Trump dice que decidirá su posición sobre Rusia y Ucrania en dos semanas

Donald Trump ha asegurado este viernes que tomará una decisión sobre la guerra en Ucrania «en dos semanas», en un momento en el que los progresos para avanzar hacia un acuerdo de paz brillan por su ausencia. El presidente de EE.UU. hizo estas ... declaraciones desde el Despacho Oval, en el anuncio de que el sorteo del Mundial de fútbol del año que viene -que se celebra en EE.UU., Canadá y México- será el próximo 5 de diciembre en Washington.

«En dos semanas, sabré qué camino elijo», dijo el presidente de EE.UU. a preguntas de los periodistas. «Para entonces sabremos cuál es la actitud de Rusia y, francamente, la de Ucrania», añadió.

«Va a ser una decisión muy importante sobre lo que haremos y puede ser aprobar sanciones o aranceles masivos o no hacer nada y decir 'esta es vuestra guerra'», detalló Trump, que muestra los dos caminos que podría tomar: si cree que es Rusia quien rechaza un acuerdo de paz porque quiere seguir buscando ventaja en el frente, sanciones económicas y comerciales contra Moscú: pero si considera que el acuerdo no llega por falta de flexibilidad de Ucrania en las cesiones territoriales que están bajo negociación, la respuesta sería dar un paso al costado en el apoyo al Gobierno de Volodímir Zelenski, con lo que ya ha amagado en varias ocasiones desde que regresó a la Casa Blanca.

«No estoy contento con nada de lo que está ocurriendo», dijo Trump cuando se le preguntó sobre un reciente ataque ruso contra una factoría de titularidad estadounidense, en una nueva muestra de la frustración del multimillonario neoyorquino con esta guerra. En campaña dijo que le pondría fin «en 24 horas» y nada parece haber cambiado en el frente desde su investidura, más allá de una intensificación de las ofensivas rusas.

La situación es ahora más delicada, porque Trump ha puesto en los últimos días toda la carne en el asador para conseguir avances. Pero se ha cumplido una semana desde la histórica cumbre entre Trump y Vladímir Putin en Alaska y varios días desde que Zelenski y los aliados europeos visitaran la Casa Blanca. Ambos esfuerzos diplomáticos, de momento, no han logrado frutos, pese al anuncio de Trump de que Putin y Zelenski celebrarían una cumbre tan pronto como fuera posible. El propio canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que Trump les dijo que ocurriría en un plazo de dos semanas. Eso ahora parece muy lejos de producirse y habrá que ver si el presidente de EE.UU. cumple con su propio plazo para tomar decisiones.