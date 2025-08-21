Suscribete a
Trump anima ahora a Ucrania a atacar a Rusia tras haber pedido su rendición

El presidente de EE.UU. acusa a Biden de haber limitado a Kiev a la mera defensa y publica una foto comparándose con Nixon frente a Kruschev, en un gesto que busca proyectarlo como árbitro de la paz y líder duro ante Moscú

Alta tensión en el flanco oriental de la OTAN por provocaciones rusas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski Reuters
David Alandete

Corrresponsal en Washington

Donald Trump ha dado un giro notable en su discurso sobre la guerra en Ucrania y la insta ahora a atacar a Rusia. Tras la cumbre del lunes en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski y varios líderes europeos, el presidente publicó ... este jueves un mensaje en su red social en el que sostiene que «es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor».

