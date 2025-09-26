Suscribete a
ABC Premium

Abás tiende la mano a Trump, que tiene su propio plan de paz para Gaza

El líder de la Autoridad Palestina celebra la oleada de reconocimientos al Estado palestino y dibuja una ruta sin Hamás

Trump dice Israel no anexionará Cisjordania: «No lo permitiré»

Abás ofrece una ruta para la paz sin Hamás y avisa: «No vamos a irnos de nuestra tierra»

El líder de la Autoridad Palestina, Magmud Abás, interviene de manera telemática en la Asamblea de la ONU porque EE.UU. no le concedió el visado para entrar en el país
El líder de la Autoridad Palestina, Magmud Abás, interviene de manera telemática en la Asamblea de la ONU porque EE.UU. no le concedió el visado para entrar en el país AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los discursos más esperados en la 'semana grande' de la ONU era el de Mahmud Abás, el líder de la Autoridad Palestina, con buena parte de la atención del gran cónclave anual de la comunidad internacional puesto en la causa palestina ... y en la tragedia de la guerra de Gaza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app