Trump dice Israel no anexionará Cisjordania: «No lo permitiré»

Donald Trump ha mantenido este jueves que no permitirá que Israel anexione Cisjordania. Es una posibilidad que crecido en los últimos días como respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu a la oleada de reconocimientos del Estado de Palestina por parte de países occidentales ... y socios de Israel, y entre presiones de los sectores extremistas al primer ministro para que lo haga.

«No permitiré que Israel anexione Cisjordania. No, lo permitiré, no va a ocurrir», sostuvo el presidente de EE.UU. desde el Despacho Oval, durante una firma de órdenes ejecutivas.

«Ya es suficiente, es momento de parar», añadió Trump, que ha iniciado esta semana un esfuerzo para diseñar un plan de paz para la guerra en Gaza.

El multimillonario visitó esta semana Nueva York, donde participó en el arranque del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el gran cónclave anual de la comunidad internacional. Allí, además de pronunciar un discurso el martes muy crítico con la ONU y con los socios europeos de EE.UU., se vio el miércoles con un grupo de líderes de países árabes y de mayoría islámica para negociaciones sobre Gaza.

Se trata de un plan de 21 puntos impulsado por su negociador para asuntos internacionales y amigo íntimo, Steve Witkoff, que incluiría un alto el fuego, la liberación de los rehenes y una salida progresiva del ejército de Israel de Gaza, que daría paso a un proceso de reconstrucción liderado por esos países.

En ese encuentro, según han revelado varios medios estadounidenses, Trump aseguró a estos mandatarios que no permitiría la anexión de Israel. Algo similar contó el mismo miércoles el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha impulsado otra vía diplomática, con una oleada de reconocimientos del Estado de Palestina y con un plan de paz que se acordó en una cumbre para la solución de los dos estados que se celebró el lunes. En una entrevista con France 24, Macron aseguró que Trump le dijo que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania «no tiene nada que ver con Hamás».

Uno de los ministros más extremistas del Gabinete de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, exigió que la anexión se aprobara «de inmediato». Y el embajador de Netanyahu ante la ONU, Danny Danon, no descartó la posibilidad en un encuentro con la prensa en Nueva York este lunes, justo antes de boicotear la cumbre para la solución de los dos estados.

La anexión de Cisjordania provocaría un fuerte rechazo en países de Oriente Medio aliados tradicionales de EE.UU., como Jordania o Egipto, y en otros que se han convertido en prioritarios para la política exterior de Trump, como Arabia Saudí y Qatar.