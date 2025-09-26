Suscribete a
Trump dice Israel no anexionará Cisjordania: «No lo permitiré»

«Ya es suficiente, es momento de parar», añadió Trump, que ha iniciado esta semana un esfuerzo para diseñar un plan de paz para la guerra en Gaza

De Al Qaeda a intervenir en la ONU: el líder de Siria por el que EE.UU. ofrecía una recompensa millonaria

Trump firma una orden que declara que el plan de venta de TikTok cumple con los requisitos de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha mantenido este jueves que no permitirá que Israel anexione Cisjordania. Es una posibilidad que crecido en los últimos días como respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu a la oleada de reconocimientos del Estado de Palestina por parte de países occidentales ... y socios de Israel, y entre presiones de los sectores extremistas al primer ministro para que lo haga.

