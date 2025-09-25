Suscribete a
ABC Premium

Abás condena el «genocidio» en Gaza y ofrece una ruta para la paz sin Hamás

El presidente de la Autoridad Palestina ha calificado de «crimen de guerra» y «de lesa humanidad» lo que Israel está haciendo en Gaza

Abás exige a Hamás que entregue las armas y dice a Israel: «Nuestra futuro y el vuestro depende de la paz»

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Abás condena el «genocidio» en Gaza y ofrece una ruta para la paz sin Hamás
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mahmud Abás, el líder de la Autoridad Palestina, se dirigió este jueves al pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas para insistir en la condena de los abusos de Israel contra los palestinos de Gaza y para mantener abierta una solución que no se ... ha logrado en casi 80 años y que hoy parece más lejos que nunca: un entendimiento con Israel para una solución de dos estados que vivan en paz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app