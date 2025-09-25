Suscribete a
Sánchez acusa a Netanyahu de buscar un Israel «más aislado y más inseguro» para justificar sus abusos en Gaza y Cisjordania

El presidente del Gobierno defendió esta postura durante una entrevista en la cadena CNN, durante el último día de su visita a Nueva York, en el marco del inicio de la Asamblea General de la ONU

Sánchez: acusa a Netanyahu
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Pedro Sánchez ha acusado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de aislar a Israel y colocar a su país en situación de amenaza para justificar la guerra en Gaza y la ocupación de Cisjordania.

El presidente del Gobierno defendió esta postura ... durante una entrevista en la cadena CNN, durante el último día de su visita a Nueva York, en el marco del inicio de la Asamblea General de la ONU, la gran cita anual lde la comunidad internacional.

