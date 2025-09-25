Sánchez acusa a Netanyahu de buscar un Israel «más aislado y más inseguro» para justificar sus abusos en Gaza y Cisjordania

Pedro Sánchez ha acusado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de aislar a Israel y colocar a su país en situación de amenaza para justificar la guerra en Gaza y la ocupación de Cisjordania.

El presidente del Gobierno defendió esta postura ... durante una entrevista en la cadena CNN, durante el último día de su visita a Nueva York, en el marco del inicio de la Asamblea General de la ONU, la gran cita anual lde la comunidad internacional.

La entrevistadora, Christiane Amanpour, experta de la cadena estadounidense en política internacional, preguntó una reacción a Sánchez sobre la postura del presidente de EE.UU., Donald Trump, que esta semana ha defendido que el reconocimiento del Estado de Palestina es una «recompensa» para Hamás. España es uno de los primeros países occidentales y aliados de Israel que ha reconocido el Estado de Palestina -lo hizo el año pasado- y, en los últimos tiempos, Sánchez ha convertido la causa palestina en una de sus grandes banderas políticas.

«En absoluto», dijo Sánchez sobre la posibilidad de que eso ayude al grupo terrorista. Al contrario, defendió, fortalece a los «moderados en Palestina».

Pero aprovechó la pregunta para lanzar un dardo a Netanyahu. «La cuestión es: ¿Es Israel más seguro que antes de los ataques terroristas? ¿Está más aislado que antes de los ataques terroristas?», preguntó sobre los atentados del 7 de octubre de 2023. «Israel está más aislado y es más inseguro», se respondió. «Y quizá ese sea el plan del primer ministro Netanyahu: crear una amenaza de inseguridad para la sociedad israelí que podría explicar lo que está haciendo no solo en Gaza, sino también la ocupación de Cisjordania. Y es algo que no podemos aceptar».

Polémica con la reciente columna firmada en 'The New York Times'

Amanpour le recordó a Sánchez la reciente columna firmada en 'The New York Times' por Benny Gantz, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Israel en varios gabinetes en el pasado, que puso al jefe del Ejecutivo español como ejemplo del desconocimiento de algunos líderes extranjeros sobre la amenaza de seguridad que enfrenta su país con el terrorismo de Hamás.

«Él me dijo que su país también tiene terrorismo», escribió Gantz sobre un encuentro con Sánchez en el que el presidente del Gobierno español pareció relativizar la amenaza que sufre Israel. «Respondí con total asombro ante la falta conceptual de entendimiento», siguió Gantz, en relación a la falta de «simetría» entre el terrorismo que enfrenta España y el de Hamás,, que controla un territorio, tiene el apoyo de Irán y tiene en su objetivo fundacional la aniquilación de Israel.

Pero Sánchez se mantuvo en la entrevista en su posición. Defendió que por la lucha contra ETA España conoce bien lo que significa enfrentar el terrorismo. «El gran error es llamarlo 'guerra contra el terrorismo'», dijo Sánchez sobre la política de Israel, a la que acusó de no ser capaz de «marginalizar« el apoyo a Hamás por parte de la sociedad palestina y de no entablar ningún diálogo «con los moderados».

«Nosotros queremos el mejor futuro para Israel», insistió Sánchez. «Pero Netanyahu está haciendo lo contrario, está creando un Oriente Próximo más inestable que está sembrando las semillas del terrorismo del futor. Es algo que no es aceptable para la región, ni tampoco para nosotros, que somos un país del Mediterráneo».