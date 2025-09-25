Suscribete a
Trump pide a Erdogan que deje comprar petróleo ruso mientras dure la ofensiva de Putin

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que «podría levantar las sanciones a Turquía inmediatamente» si tienen una reunión satisfactoria

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el jueves a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a dejar de comprar petróleo ruso para presionar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania.

«Me gustaría que dejara de comprar petróleo de Rusia mientras Rusia continúa con esta ofensiva», dijo Trump a los periodistas junto a Erdogan en el Despacho Oval.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

