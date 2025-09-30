La vida personal de Luis Zahera: su relación con Feijóo, su trabajo en las Torres Gemelas antes de ser actor y su problema de salud

Luis Zahera es de esos actores que goza de una carrera profesional impecable. El gallego, de 59 años, tiene en sus vitrinas dos Premios Goya. El primero lo consiguió en 2019 por su papel en 'El reino' (2018). Su interpretación en 'As bestas' (2022) le llevó a obtener el segundo en 2023.

Si hay algo que se puede afirmar es que su talento en la gran pantalla es innegable. Directores como Alejandro Amenábar, Rodrigo Sorogoyen o Dani de la Orden bien lo saben y no han querido desaprovechar la oportunidad de trabajar con él.

El de Santiago de Compostela también se ha ganado el cariño de los espectadores por su participación en series españolas como 'Vivir sin permiso' o 'Entrevías'. Y es que hay quienes piensan que él y José Coronado forman el equipo perfecto.

Este martes 30 de septiembre acude a 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos de su última serie: 'Animal'. Se trata de una comedia rodada en Galicia, en la que el intérprete da vida a Antón, un veterinario rural que se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda de mascotas. La ficción se estrena este viernes 3 de octubre en Netflix.

El lado profesional de Luis Zahera se conoce perfectamente, pero sobre su vida privada no se puede decir lo mismo. El actor siempre ha sido una persona muy reservada y es poca la información personal que ha trascendido, aunque hay algún dato que ha salido a la luz. Repasamos cómo es el gallego en las distancias cortas.

Su trabajo en las Torres Gemelas antes de ser actor

Luis Zahera no lo ha tenido fácil para ser actor. Antes de convertirse en una estrella del cine y de la televisión, tuvo que desempeñar otros oficios.

A principios de los 90, el gallego abandonó su tierra y emprendió un nuevo camino en Nueva York. Allí trabajó en un restaurante de lujo colgando abrigos.

Además, en el programa de Telecinco 'Babylon Show' reveló otro de los empleos que tuvo en esta ciudad. «Hice demolición en las Torres Gemelas. Trabajaba para una empresa portuguesa. Nos contrataron para la planta 64 de Colgate y nos la cargamos. Estuvimos como un mes», aclaró el intérprete.

Su relación con Alberto Núñez Feijóo

La relación de Luis Zahera con Alberto Núñez Feijóo va más allá de su evidente aspecto físico. La primera toma de contacto entre ambos fue en la Navidad de 2019. El líder del Partido Popular (PP) y el actor grabaron juntos un vídeo para felicitar esta festividad a todos los gallegos.

Luis Zahera y Alberto Núñez Feijóo Twitter

A partir de este momento, los medios de comunicación se interesaron por este vínculo. El intérprete acudió en octubre de 2023 al espacio 'Vamos a ver', donde se sinceró y habló de su amistad con el político. «Me llevo muy bien con Alberto e intento llevarme muy bien con todo el mundo», declaró. Zahera aseguró que mantenían el contacto.

Su problema de salud

Luis Zahera tuvo un pequeño susto de salud, según relató en una entrevista para El Mundo en 2024. «Me falló la próstata. No tengo ningún problema en confesarlo. Dejé de orinar, me tuvieron que sondar y tenía que dormir con una bolsa. Me quedé completamente 'shockeado', como dicen los jóvenes de ahora. Supongo que es la mezcla de la edad y el frenesí del trabajo», comentó.