La vida personal de Alejandro Amenábar: sus orígenes, un divorcio con su exmarido y su lujoso ático en Madrid

Hace casi 30 años, el éxito de 'Tesis' (1996), con Ana Torrent, Fele Martínez y Eduardo Noriega a la cabeza, catapultó a la fama a Alejandro Amenábar (Santiago de Chile, 1972), convirtiéndole de la noche a la mañana en uno de los grandes exponentes del cine español. Por entonces, el director madrileño tenía 24 años y acababa de abandonar la carrera de Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, que acabó convirtiéndose en el escenario de su ópera prima de terror.

La cinta acabó por convertirse en una auténtica revolución para el cine patrio, valiéndole para conseguir sus dos primeros Goya ─como director novel y guion original─ y abriéndole todas las puertas del sector. Le siguieron en los años posteriores otros exitosos proyectos como 'Abre los ojos', 'Los otros' o 'Mar adentro', con la que acabaría consiguiendo el gran sueño de su vida: ganar el primer Oscar de su carrera.

Desde entonces, el cineasta es considerado como uno de los grandes referentes de la cultura de nuestro país y sus películas han sido grandes reclamos para el público español. Así lo ha demostrado también con el estreno de su última película, 'El cautivo', que llegó a los cines el pasado viernes 12 de septiembre, donde narra la historia del escritor Miguel de Cervantes durante su cautiverio de cinco años en Argel y donde hace especial hincapié en la relación de este con el gobernante Hasán Bajá.

Con motivo de este estreno, Amenábar acudirá este miércoles 24 junto al protagonista, el actor Julio Peña, como invitado a 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos. Allí, ambos hablarán con el presentador de Requena y las hormigas Trancas y Barrancas sobre el rodaje de este proyecto tan esperado y las críticas que ha recibido por abordar la posible homosexualidad del autor de 'El Quijote'.

Repasamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal del director Alejandro Amenábar y su vida detrás de las cámaras de cine.

Los orígenes de Alejandro Amenábar

Aunque ha pasado gran parte de su vida instalado en España, Alejandro Amenábar nació fuera de las fronteras de nuestro país. Sus padres, una española y un chileno, se conocieron en Santiago de Chile cuando ella decidió cambiar de vida y marcharse a Latinoamérica en busca de un nuevo futuro. «Mi madre me dijo que Chile estaba mucho más avanzado que la España de Franco», contó el director, que nació en la capital chilena en 1972.

Poco antes de que se produjera el golpe de Pinochet en el país, con Alejandro recién nacido, su madre convenció a su padre para regresar a España al ver la inestabilidad que se vivía entonces. «Quince días antes del golpe se vinieron a España, aún franquista. Yo llegué con año y medio. Soy español porque ella primero se fue a Chile y, veinte años después, decidió regresar», contó el cineasta en una entrevista para El Español.

La familia se instaló entonces en Madrid, primero en un camping y luego a las afueras de la capital, en unos inicios que no fueron nada sencillos para los Amenábar: «Mis padres fueron buenos padres, se sacrificaron mucho por sus hijos. Llegamos de Chile prácticamente con lo puesto, porque tuvieron que salir a toda prisa».

Abiertamente homosexual y divorciado de su marido

Casi una década después de llevarse sus dos primeros Goya por 'Tesis', Alejandro Amenábar decidió abrirse al mundo para hablar de su homosexualidad, un tema que a principios de los 2000 seguía siendo tabú entre los famosos españoles. Lo hizo en las revistas Shangay y Zero, dirigidas al universo LGTBI, durante la promoción de su película 'Mar adentro', por la que acabaría llevándose el Oscar unos meses después.

«La forma en que cada uno actúa depende de la persona y de la imagen que quieres que los demás tengan de ti. Siempre he tratado de ser consecuente y de llevarlo todo con normalidad, a la vez que con mucha discreción. Me asusta que la gente pueda entrometerse en mi vida privada pero, por otro lado, no me importa reconocer que soy gay», contó entonces el director español.

Aunque no ha tenido reparos a la hora de hablar de su orientación sexual, su vida amorosa sí ha querido llevarla en la más estricta intimidad. La única relación pública que se le conoce es la que mantuvo con el consultor de riesgos empresariales David Blanco, con el que se casó en 2015 tras cinco años de noviazgo. Los dos sellaron su amor en un enlace civil celebrado en la finca La Reserva, al que asistieron cerca de 250 invitados, entre los que se encontraban algunos como Eduardo Noriega, José Luis Cuerda o Alaska y Mario Vaquerizo.

La pareja acabó firmando el divorcio en 2019, fruto del desgaste y tras casi dos años separados, que coincidieron con el rodaje de 'Mientras dure la guerra'. Pese a ello, Amenábar y su exmarido siguen siendo buenos amigos y es habitual verle en algunos eventos apoyándole como uno más. De hecho, según contó su entorno a LOC, ambos son «casi como hermanos»: David incluso estuvo presente para apoyar a su ex durante el estreno de 'El cautivo', dejando prueba de la excelente relación que ambos mantienen actualmente.

Desde entonces, pocas parejas se le han conocido al cineasta español. Tras su separación de David Blanco, se le relacionó con un joven médico de 24 años, con el que mantuvo un noviazgo durante varios años, aunque no se le ha vuelto a conocer ninguna pareja formal.

Un impresionante ático de 350 metros cuadrados en pleno centro de Madrid

A pesar de que ha tratado de llevar todo lo referente a su vida privada en secreto, sí se sabe que el flamante creador de 'El cautivo' reside en un impresionante ático en el centro de Madrid desde 2017. Amenábar adquirió ese mismo año la vivienda donde pasa sus días en la capital, que estaba valorada entre 4 y 7 millones de euros en el momento de su venta.

Este gran apartamento se encuentra situado en un edificio histórico en plena capital, diseñado por el arquitecto Manuel Herrero Palacios, y situado en el distrito Centro. El inmueble se encuentra en la novena planta y en el mismo enclave han vivido otros rostros conocidos de nuestro país como Sara Montiel o Vicente Parra.

Alejandro Amenábar es propietario de un impresionante ático en Plaza de España, en Madrid RRSS

Según desveló Vanitatis en su momento, el ático dispone de un total de 420 metros cuadrados, distribuidos entre dos niveles, un enorme salón, tres dormitorios y hasta cuatro cuartos de baños. Desde su terraza, que cuenta con una impresionante piscina privada y un pequeño jardín floral, el director tiene vistas a la enigmática Plaza de España y al Palacio Real.