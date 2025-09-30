Ana Rosa Quintana 'tumba' al Gobierno por el caso Begoña con la pregunta más simple: «¿A quién pertenece...?»

Ana Rosa Quintana ha vuelto a ser rotunda este martes con Begoña Gómez. Así, si la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) se pronunciaba alto y claro usando una rotunda palabra sobre su plantón al juez Peinado, este martes, la comunicadora ha vuelto a ser demoledora con la mujer de Pedro Sánchez pero también con el Gobierno al que ha dejado en evidencia con tan solo una pregunta.

«Moncloa Sociedad Limitada», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'. «Dos informes señalan que Begoña Gómez utilizó presuntamente a La Moncloa como si fuera la consultoría Gómez», añadía rotunda la presentadora que pasaba a entrar al detalle de los informes. «Un informe de la Guardia Civil refleja 121 mensajes de Cristina Álvarez mediando entre los patrocinadores y la Universidad para obtener beneficios económicos. Una de las empresas patrocinó su cátedra con 60.000 euros», manifestaba la comunicadora que sentenciaba a Álvarez. «La labor de la asesora no fue un poquito de por favor, fue una cadena de favores», aseveraba Ana Rosa Quintana que pasaba a poner sobre la mesa «el otro informe».

«Lo ha realizado la Intervención General del Estado a petición de la Fiscalía Europea y señala que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación incumpliendo la ley para favorecer a la oferta ganadora en adjudicación 8,4 millones de euros de dos adjudicaciones en las que resultó beneficiada una sociedad de Juan Carlos Barrabés, que a su vez le había ayudado a impulsar la cátedra al a esposa del presidente», afirmaba Ana Rosa Quintana en su editorial. «El mismo Barrabés reveló que se reunió dos veces con Sánchez Moncloa en presencia de Begoña. Sin embargo, desde Moncloa, los chicos del coro vuelve a entonan el 'lawfare'», indicaba la periodista de 'El programa de Ana Rosa' que lanzaba una pregunta que desmontaba las acusaciones del Ejecutivo.

«¿Es posible que la Intervención General del Estado practique 'lawfare' cuando es un organismo que pertenece a Hacienda? y... ¿a quién pertenece Hacienda? Pues, al Gobierno, ¿no? pues, ya está», sentenciaba Ana Rosa Quintana que tras terminar su editorial y presentar a la mesa de colaboradores no se mordía la lengua: «Madre mía, esto está que arde», zanjaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.