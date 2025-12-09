Nuria Roca se sincera sobre el lado oscuro del reciente éxito de su marido, Juan del Val

El televisivo Juan del Val (55 años) recibió a mediados del pasado mes de octubre el 74 Premio Planeta por su novela 'Verá, una historia de amor'. Una historia que fue escogida por el jurado como la mejor entre las 1320 presentadas, haciéndose ... con el millón de euros de dotación. «Esto es tan asombroso, tan fantástico, son de esas cosas que parece que solo les pasa a los demás. Verme aquí me parece un milagro, y me hace recordar los momentos difíciles cuando mi vida parecía destinada al fracaso. Es lo mejor que tiene la vida, que nunca se sabe», señaló del Val tras recibir el premio.

En una entrevista con Yotele, el escritor habló sobre cómo estaba llevando las críticas tras recibir el premio. «Me gusta leer lo que se publica, aunque es difícil encontrar algo que no sea básico o previsible. He leído todas. Hay gente que se sube al carro para tener notoriedad, y luego críticas respetuosas: algunas extraordinarias, otras no tanto. Para mí es normal. Nunca protestaría por una crítica fundada desde una opinión respetable. Eso forma parte del juego. Lo que intento ignorar es lo previsible y lo que busca hacer daño sin fundamento. Eso me da igual. Me molesta un segundo y sonrío. Acepto perfectamente las críticas, buenas y malas». Y cree que la gente es más dura con autores populares que vienen de la televisión.

Durante todo este proceso, su máximo apoyo siempre ha sido su mujer, Nuria Roca. La también colaboradora de televisión está tremendamente orgullosa del éxito de su marido.

Compromisos

El matrimonio es uno de los más unidos del panorama nacional y así lo demuestran día a día, a pesar de que ahora tienen que pasar mucho tiempo separados debido a los compromisos profesionales de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta. «Imagínate, está ahora en Barcelona, en Sevilla, es que claro, está secuestrado. O sea, cada día está en la ciudad. Y muy bien, muy muy bien», comentó la televisiva.

Y sobre sus planes para estas Navidades añadió: «Nos vamos a Valencia con mi familia en nochebuena y navidad. Y luego, sorpresa».