Este es el pueblo más feliz de Galicia, según un estudio: qué ver, cómo llegar y dónde comer

Existen varios factores que determinan la felicidad de una persona. Uno de ellos es el lugar en el que vive. España es un país muy admirado por el resto de sus vecinos europeos, especialmente por su calidad y esperanza de vida.

A pesar de todas las cosas positivas que tiene nuestro territorio, no en todas las ciudad y pueblos se es igual de feliz. Las diferencias pueden estar motivadas por aspectos como el tipo de clima, los niveles de contaminación, la cercanía a espacios naturales, los servicios de los que se dispone o el estilo de vida. Nada tiene que ver el norte con el sur o estar en urbes masificas con residir al lado del mar.

Un estudio realizado por la consultora YouGov y la empresa Azucarera ha determinado cuál es la localidad más feliz de Galicia en 2025.

El pueblo más feliz de Galicia en 2025, según un estudio

Un estudio realizado por YouGov y Azucarera revela cuáles son los 39 pueblos más felices de España. Gracias a esta investigación, también se ha podido conocer el municipio de Galicia en el que más felicidad se respira por sus calles y el porqué.

Tras el recuento de votos, la localidad ganadora ha sido Sangenjo. Los encuestados lo han valorado de esta manera por «su gastronomía», su «entorno natural» y «su belleza».

Ubicada en la provincia de Pontevedra, cuenta con casi 18.000 habitantes, según los últimos datos el Instituo Nacional de Estadística (INE).

Este lugar destaca por su naturaleza y su privilegiada situación en la ría de Pontevedra. A lo largo de 36 kilómetros de costa, se pueden encontrar 22 playas separadas por puntas rocosas con magníficas vistas al Parque Nacional de las islas Cíes, Ons y Sálvora. Desde el portal de Turismo explican que Sangenjo siempre busca la excelencia, tal y como avalan sus 17 banderas azules.

En el ranking total de pueblos más felices de España 2025, Sangenjo ocupa el puesto número 16. Se trata de un dato bastante peor en comparación con 2024, pues ese año obtuvo una octava posición.

Dónde comer en Sangenjo

Tripadvisor ha recopilado un listado con los mejores restaurantes para comer en Sangenjo.

Mejores restaurantes en Sangenjo Taberna A queimada

Terraza del mar

Bar Berberecho

A Bodeguiña

O Barco

Taberna Villalustre

Restaurante Sabino

Cómo llegar a Sangenjo

Hay varias formas de llegar a Sangenjo desde Madrid: tren, autobús, coche y avión.

Formas de llegar a Sangenjo Tren : el trayecto es de 5 horas 35 minutos y el precio alrededor de los 50-75 euros.

Avión : hay que volar hasta Vigo y allí coger un autobús hasta Sangenjo. Son un total de 4 horas 25 minutos y esta opción puede llegar a costar más de 150 euros, según la época del año.

Autobús : es un trayecto muy largo, de más alrededor 10 horas 30 minutos. El coste es de 35 euros a 69 euros.

Coche: de Madrid a Sangenjo hay 630,3 kilómetros. La gasolina sale a un máximo de 150 euros.

El pueblo más feliz de España, según un estudio

Sangenjo es el pueblo más feliz de Galicia pero, ¿cuál es el más feliz de España? El estudio indica que Chipiona (Cádiz, Andalucía) ocupa el puesto número uno de este ranking por «su gente, su clima y su filosofía de vida».