Jordi González afronta su jubilación con un patrimonio sólido tras superar una grave crisis de salud

El presentador ha anunciado su retirada definitiva de la televisión y tiene los medios para poder lograrlo con tranquilidad

El presentador de televisión Jordi González
Noelia Zazo

Jordi González ha anunciado su retirada de la televisión después de más de treinta años de presencia constante en distintas cadenas. El presentador, que está al frente del programa Col·lapse, ha confirmado que este será el cierre de su carrera. Puede alargarse ... unos meses o unos años, pero él mismo ha señalado que no aceptará nuevos proyectos. Su decisión ha llegado en un momento en el que dispone de estabilidad económica y un patrimonio sólido que le ha permitido dar este paso sin inseguridades.

