Jordi González afronta su jubilación con un patrimonio sólido tras superar una grave crisis de salud

Jordi González ha anunciado su retirada de la televisión después de más de treinta años de presencia constante en distintas cadenas. El presentador, que está al frente del programa Col·lapse, ha confirmado que este será el cierre de su carrera. Puede alargarse ... unos meses o unos años, pero él mismo ha señalado que no aceptará nuevos proyectos. Su decisión ha llegado en un momento en el que dispone de estabilidad económica y un patrimonio sólido que le ha permitido dar este paso sin inseguridades.

En diversas entrevistas ha explicado que tiene suficiente dinero y no tiene hijos, lo que ha reducido sus cargas económicas futuras. Su anuncio ha coincidido, además, con un cambio profundo en su manera de entender la vida, marcado por un episodio de salud que ha estado a punto de terminar con su trayectoria personal y profesional.

Ingresos

El patrimonio del presentador es uno de los aspectos que más interés ha despertado desde que ha confirmado su jubilación. Durante los años en los que ha trabajado para Telecinco, especialmente a finales de los noventa, ha alcanzado cifras salariales muy elevadas. Ha llegado a cobrar cerca de ciento veinte mil euros por programa en 1999 según explicó en una entrevista con 'Diari Ara', una cantidad inusual incluso para los estándares televisivos de entonces. Él mismo ha reconocido que con cada entrega podría haber adquirido un piso de valor destacado en Madrid.

Estos ingresos prolongados, unidos a una carrera estable y a una presencia continua en horario de gran audiencia, le han permitido acumular bienes personales y propiedades de considerable valor. Sus años de mayor éxito le han dado margen para invertir en distintos sectores, además de mantener un nivel de vida alto que nunca ha ocultado, aunque siempre ha tratado de gestionarlo con prudencia.

Patrimonio

Entre sus bienes más conocidos se encuentran varias viviendas repartidas entre España y el extranjero. Jordi González posee una casa en Madrid, otra en Barcelona y al menos dos propiedades fuera del país: una en Miami y otra en Río de Janeiro. Esta última la ha mostrado en una ocasión durante una entrevista en televisión, lo que ha permitido conocer su afición por los espacios luminosos y el clima cálido. Las propiedades no solo están situadas en ubicaciones prestigiosas, sino que han reflejado el modo de vida que el presentador ha ido construyendo con los años.

El presentador de televisión Jordi González gtres

Además de sus viviendas, mantiene una colección de relojes de lujo en la que destacan marcas de alta gama. También se le ha visto utilizar prendas de firmas muy reconocidas como Prada o Gucci, lo que ha ayudado a comprender el valor total de sus bienes materiales. A pesar de una pérdida importante de dinero en inversiones en bolsa en 2021, que él mismo ha descrito como un golpe que le redujo a la mitad sus ahorros en solo una semana, conserva una situación económica holgada que le permite afrontar el futuro con tranquilidad.

El presentador quiere dedicarse a otras cosas que siempre ha tenido pendientes, como cocinar o estudiar inglés

Dos meses en la UCI

La retirada de González no puede entenderse sin recordar el grave episodio médico que sufrió a comienzos de 2025. Durante un viaje al extranjero contrajo una infección que derivó en una neumonía bilateral y en otros problemas que han puesto su vida en riesgo. Pasó varias semanas en coma, fue sometido a distintas intervenciones y necesitó una rehabilitación prolongada para recuperar funciones básicas como caminar, hablar y alimentarse con normalidad. Él mismo ha contado que los médicos llegaron a darlo por perdido y que, al despertar, su cuerpo estaba muy debilitado. La experiencia lo ha llevado a replantearse su ritmo de vida, sus prioridades y su relación con la televisión. Recuperar la voz, recuperar la movilidad y volver a presentarse ante las cámaras no ha sido sencillo. Sin embargo, lo ha logrado con disciplina y con la sensación de que ha atravesado una frontera que pocos pueden imaginar.

Ese suceso, que ha afectado tanto a su salud como a su forma de ver el mundo, ha influido de manera decisiva en su decisión actual. Jordi González ha explicado que, tras esa vivencia, ha sentido la necesidad de ser más consciente de su tiempo y de aquello que realmente quiere hacer. La televisión, que ha sido el eje de su vida durante décadas, ha empezado a ocupar un lugar distinto. El presentador ha expresado que la enfermedad lo ha llevado a valorar cuestiones sencillas, como disfrutar de una conversación sin prisa o contemplar el paisaje sin obligaciones profesionales. Esto no significa que se haya distanciado del público o que haya rechazado sus años de trabajo; al contrario, habla de su carrera con gratitud. Pero entiende que ahora debe cerrar esa etapa para abrir otra que no esté marcada por la exigencia continua ni por la presión del directo.

El catalán comienza así una nueva etapa vital en busca de serenidad y nuevas experiencias

Su patrimonio, bien consolidado tras años de éxito, le ha permitido tomar esta decisión sin dificultades. Disponer de varias viviendas, de bienes de valor artístico y de una base económica fuerte le ha dado la libertad de elegir. Él mismo ha mencionado que quiere aprender cosas que siempre ha tenido pendientes, como cocinar o estudiar inglés. También desea viajar a Japón, un destino que todavía no conoce a pesar de su afición por descubrir nuevos lugares. Estos planes han empezado a definir una nueva etapa vital que busca serenidad y experiencias personales alejadas de la exposición pública. La suma de recursos económicos, una salud que ahora está cuidando con atención y un deseo genuino de vivir sin obligaciones televisivas lo ha situado en un punto de inflexión que, según afirma, ha llegado en el momento adecuado.