Pablo Motos, obligado a pedir perdón por una desafortunada broma sobre la operación de Álex González: «Empezamos fuerte»

Tras la visita de Alejandro Amenábar y Julio Peña para presentar 'El cautivo', el cine español continuó siendo el leitmotiv de la última entrega de la semana de 'El Hormiguero'. La noche del jueves 25 de septiembre, Pablo Motos se sentó con Álex González. El actor madrileño es uno de los protagonistas de 'La sospecha de Sofía', la nueva película de Imanol Uribe. En este nuevo trabajo, el director de 'Días contados' adapta la novela homónima de Paloma Sánchez-Garnica, un intrigante thriller de espionaje que se estrena en las salas el 3 de octubre.

El invitado acudía a ‘El Hormiguero’ recién operado de la nariz. Así pues, nada más recibirlo en plató, Motos no solo sacaba el tema, sino que no podía evitar compararla con otro conocido del programa. «Te ha quedado mejor que al de Andy y Lucas, te lo tengo que decir», soltaba con sorna. «Empezamos fuerte…», lo reprendía González entre risas.

Por si había sido ofensivo, el presentador acabó excusándose y pidiendo disculpas al dúo gaditano. «Es lo primero que se me ha ocurrido. Perdón, a veces va más deprisa la boca que la cabeza».

«No es por estética, es para respirar mejor. Gracias por sacar el tema, porque fue hace diez días y estoy un poco nasal. Tengo los puntos todavía. O sea, que si se me escapa, dímelo. No me hagáis un plano», continuaba explicando el actor a petición del de Requena. Este, por su parte, le enseñaba al invitado su propia herida de guerra.«Yo también la tengo rota del boxeo, tengo el puente que parece que me lo ha hecho Calatrava».

Los dos papeles de Álex González en 'La sospecha de Sofía'

Retomando el motivo de la visita de Álex González a ‘El Hormiguero’, el protagonista, para abrir boca a los espectadores sobre la película, lanzó una pregunta. «¿Qué harías tú si supieras la persona a la que convives no es quién dice ser?». Motos avisaba de que iba a hacer un spoiler. «Hay un gemelo», adelantaba. Y por un plan secreto de la KGB para establecer su centro operativo en la España franquista uno acaba usurpándole la identidad al otro.

«Haces de dos hermanos gemelos, ¿te pagan el doble?», quiso saber el presentador. El intérprete reveló que «no el doble, pero sí un poco más». En realidad, eran tres personajes, dado que uno de los hermanos se hace pasar por el otro. Todo un reto interpretativo para el protagonista. «Cuando me ofrecieron el papel lo primero que hice fue llamar a mi ‘coach’, Manuel Morón, que además es un actor maravilloso. Trabajamos mucho el personaje, pero en rodaje me di cuenta de que había algo que no tenía preparado. Hay un momento en el que uno de los gemelos ensaya cómo imitar al otro. Me salió en una secuencia con Aura Garrido mover mucho las manos, para poder algo que pudiera imitarme y ensayar en el espejo el otro personaje»