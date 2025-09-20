Tiene ocho episodios y es un éxito en Netflix: la nueva serie de los creadores de 'La casa de papel' que está arrasando

«De los creadores de 'La casa de papel'». Así ha promocionado Netflix en los últimos meses su gran apuesta para la nueva temporada. Y es que no existe mejor forma de generar expectación entre la audiencia que anunciar que, detrás de esta nueva serie, se encuentran Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de la ficción española más exitosa a nivel mundial y de otras ficciones como 'Berlín' y 'Sky Rojo'.

En este caso, Jesús Colmenar, David Barrocal y José Manuel Cravioto se encuentran bajo la dirección de esta ficción, que acaba de llegar a Netflix. Disponible en la plataforma desde este viernes, 19 de septiembre, ya ha conseguido colarse como lo más visto en España.

Hablamos de 'El refugio atómico', una nueva producción de Vancouver Media, que consta de un total de 8 episodios. La serie narra la vida dentro de un búnker de lujo de un grupo de multimillonarios que se refugian antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial.

Miren Ibarguren encabeza el reparto de la ficción como Minerva, la directora del búnker. Junto a ella, participan Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán, entre otros.

Un búnker de lujo bajo tierra

Kimera Underground Park se presenta como un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable. Hasta allí se trasladan un grupo de multimillonarios ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, observan en pantallas cómo la situación se vuelve aterradora en el exterior, mientras ellos disfrutan de su pequeña ciudad repleta de lujos, entre ellos, un gimnasio, cancha de baloncesto, spa, piano bar, centro médico y amplios apartamentos.

'El refugio atómico' NETFLIX

El búnker se convierte en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Los habitantes de Kimera dan rienda suelta a «unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico», tal y como detalla Netflix en una nota de prensa. Secretos inconfesables, alianzas inesperadas y una gran tensión marcarán esta «radiografía emocional excesiva y sorprendente», según la plataforma.

Para la creación de 'El refugio atómico', Álex Pina se inspiró en un artículo publicado el 9 de octubre de 2021 sobre la proliferación de búnkeres después de la pandemia. «Algunos de los nuevos refugios que se estaban construyendo eran viviendas de lujo en el subsuelo. Hasta 15 pisos hacia abajo, con servicios exclusivos como cine, piscina, spa, gimnasio y jardines comunes», contó a ABC.

Este artículo despertó la curiosidad del guionista, interesado en cómo sería vivir dentro de estos búnkeres de lujo. «Las relaciones sociales, familiares, románticas, en un refugio subterráneo al que habían huido de forma precipitada y exclusiva», señaló Álex Pina.

La ficción más ambiciosa de Netflix, número 1 en España

El vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Diego Ávalos, aseguró en una entrevista con 'El País' que 'El refugio atómico' es la ficción más ambiciosa en la historia de nuestro país. «Esperamos que sea la serie de Netflix más vista de la historia en España. Creo que el contexto actual en el que vivimos la acerca a una audiencia mucho más amplia», aseguró.

Las pretensiones de Netflix con 'El refugio atómico' parecen no ir desencaminadas. En tan solo un día, la serie ha conseguido colocarse como lo más visto de la plataforma en España, por detrás de otros títulos como 'Dos tumbas' o 'Miércoles'.

Y es que, a esta novedosa trama se une un gran despliegue de medios por parte de Netflix y Vancouver Media. Prueba de ello es la creación de un decorado de 8.000 metros cuadrados con 120 sets, «rodar con tres unidades de producción a la vez» o «filmar 160 secuencias en un plato virtual», tal y como contó Pina en declaraciones a Europa Press.