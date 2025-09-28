El monumental enfado del Príncipe Harry con los rumores sobre el encuentro con su padre: «Es categóricamente falso»

Primero iba a ser una cálida reconciliación, luego fue una breve reunión y finalmente se está hablando de una «fría visita oficial». Este ha sido el recorrido hasta ahora del esperado encuentro del 10 de septiembre entre el Rey Carlos III y su hijo, el Príncipe Harry, quien finalmente ha explotado ante las informaciones que viene emitiendo la prensa británica en los últimos días mientras el duque de Sussex ya comienza a hablar de «sabotaje».

El hijo del rey ha criticado duramente las afirmaciones «categóricamente falsas» sobre la reunión con su padre en una inusual declaración para poner cuestionar lo que la prensa británica ha contado sobre el «tono» de su reunión con su padre. El Príncipe Harry ha negado las afirmaciones que afirman que Carlos III lo trató como si fuera «una visita oficial», y no como un hijo en busca de cariño fraternal.

En una declaración realizada a 'People' por un portavoz del duque de Sussex, esta fuente refutó las últimas informaciones, incluida una durísima publicada por 'The Sun' el 26 de septiembre—, que describían la reunión en Clarence House como «claramente formal».

«Pura invención»

«Los informaciones recientes sobre la opinión del duque sobre el tono de la reunión son categóricamente falsas», declaró el portavoz de Harry. «Las citas que se le atribuyen son pura invención, alimentadas, cabe suponer, por fuentes que buscan sabotear cualquier reconciliación entre padre e hijo. Presumiblemente, esas mismas fuentes también han optado por revelar que se intercambiaron regalos», explicó

El portavoz también confirmó que Harry le regaló a su padre una fotografía enmarcada, pero aclaró que en ella no aparecían ni él ni Meghan Markle. «Si bien hubiéramos preferido que estos detalles se mantuvieran en privado, para mayor claridad, podemos confirmar que se entregó una fotografía enmarcada; sin embargo, la imagen no incluía al duque y la duquesa». El comunicado sugiere, en cambio, que la foto solo mostraba a los nietos del rey, el Príncipe Archie, de 6 años, y la Princesa Lilibet, de 4, a quienes Carlos III no ha visto en más de tres años.

¿Qué pasará a partir de ahora?

En una declaración también a 'People', un portavoz de 'The Sun' dijo: «En su comunicado, el Príncipe Harry confirma el intercambio de regalos, incluyendo una fotografía familiar. La oficina del duque de Sussex recibió ayer pleno derecho de réplica antes de la publicación y optó por no responder a la versión de 'The Sun', cuidadosamente documentada, sobre la reunión».

El 10 de septiembre, el Príncipe Harry se reunió con el Rey Carlos III en Clarence House, Londres, para compartir un té en privado en lo que fue el primer encuentro personal entre ambos desde febrero de 2024. Apenas estuvieron juntos por espacio de 55 minutos y desde entonces los rumores han estado a la orden del día a pesar del intento del hijo pequeño del monarca por mantener la discreción y evitar filtraciones.

El Príncipe Harry se ha cuidado mucho de no hablar públicamente sobre la visita y los analistas reales están muy atentos a los próximos movimientos. «Si no se sabe nada, habrá otra reunión. Si se sabe algo, pasará mucho tiempo antes de que esta se produzca», declaró recientemente el experto Robert Hardman, autor de 'The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy'.