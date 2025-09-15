Meghan Markle celebra el regreso del Príncipe Harry a casa tras el encuentro con su padre: «Cuando tu galán vuelve a la ciudad»

Meghan Markle celebró por todo lo alto el regreso del Príncipe Harry tras su viaje a Ucrania y el Reino Unido, donde se encontró brevemente con su padre después de año y medio sin verse. La duquesa recibió a su marido con los brazos abiertos, un mensaje para su «galán»… y una fotografía promocional de sus vinos. Tres en uno.

Tal y como se anticipó, Harry y Carlos III se vieron finalmente por unos minutos. El Palacio de Buckingham confirmó posteriormente que el rey había tomado un té privado en Clarence House con su hijo y afirmó que no se compartirían más detalles. No ha trascendido demasiado de aquel encuentro, aunque el análisis predominante es que el encuentro fue bastante más frío de lo que los fans hubieran deseado. Pero lo que es seguro es que el duque sí halló algo más de calor a su regreso.

Al menos es lo que se desprende de la nueva publicación de Meghan Markle en sus redes sociales, donde ha escrito un mensaje junto a una fotografía en la que aparecía una mano llenando dos copas de vino. ¿Y de qué marca era al caldo? De Napa Valley Rosé 2024, de As Ever, la marca de estilo de vida de la duquesa de Sussex. Por supuesto.

La publicación de Meghan Markle

El domingo, 14 de septiembre, Meghan Markle celebró el regreso de su esposo tras su periplo por Ucrania y el Reino Unido. Una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la empresa de Meghan, As ever, que marcó el regreso del duque de Sussex a California con la foto referida. «Cuando tu galán vuelve a la ciudad...«, decía el texto sobre la instantánea.

El regreso del Príncipe Harry a California, donde él y Meghan Markle viven con sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, desde que decidieron abandonar Reino Unido y sus deberes reales, llegaba justo antes de otro motivo de celebración: el cumpleaños del hijo de Carlos III. El príncipe cumple 41 años hoy, 15 de septiembre.

El regreso del príncipe Harry también marca el final de sus recientes viajes al extranjero, que incluyeron una semana de compromisos en el Reino Unido, un reencuentro con su padre, el rey Carlos, y una parada inesperada en Ucrania, su segundo viaje al país este año.

Los viajes de Harry

El duque de Sussex llegó a Ucrania el viernes 12 de septiembre y pasó el día en la capital, Kiev, con su Fundación de los Juegos Invictus tras una invitación del gobierno ucraniano. Allí declaró a 'The Guardian': «Tuve que consultar con mi esposa y el gobierno británico para asegurarme de que todo estaba bien. Entonces llegó la invitación oficial».

La reunión del 10 de septiembre con Carlos III marcó el primer encuentro en persona entre padre e hijo en 19 meses, tras hablarse de una posible reconciliación a principios de este año. En julio, los nuevos asesores del príncipe Harry y uno de los miembros clave del equipo del rey se reunieron por primera vez, una iniciativa que algunos expertos consideraron «una rama de olivo» que podría allanar el camino para unas mejores relaciones.

Está por ver si el reencuentro se queda únicamente en una anécdota puntual o si de verdad es el comienzo de algo más trascendente. Mientras tanto, el Príncipe Harry ya descansa a miles de kilómetros, en la calidez del hogar y junto a los brazos (y el vino) de su esposa.