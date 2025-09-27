La inesperada confesión del Príncipe Guillermo: «2024 ha sido el año más duro de mi vida»

«2024 ha sido el año más duro de mi vida». Con esta sinceridad y contundencia se ha referido el Príncipe Guillermo a lo que han sido sus últimos meses, un balance que ha realizado en una sorprendente aparición en la serie de Apple TV 'The Reluctant Traveler', del actor Eugene Levy, con quien se ha sincerado sobre muchos aspectos personales.

El Príncipe Guillermo ya sorprendió hace unos meses al compartir ante las cámaras cervezas y dardos junto a la actriz Hannah Waddingham y ahora ha vuelto a realizar una aparición estelar en televisión junto a Eugene Levy. Como ha sugerido la prensa inglesa, son movimientos bien medidos y acertados que lo sitúan más cerca del pueblo y le hacen ganar popularidad.

Además de mostrarle a Levy el castillo de Windsor, el Príncipe Guillermo también se ha sincerado sobre sus recientes dificultades vitales y ha compartido con el actor y los espectadores la inusual revelación de que 2024 fue el «año más duro» de su vida tras el diagnóstico de cáncer de su esposa, Kate Middleton.

Un paseo por Windsor

En el último capítulo del programa, titulado 'Viviendo la vida real en el Reino Unido', se ve a la estrella de la irreverente y delirante serie 'Schitt's Creek' llegando a Londres y recorriendo la ciudad en un autobús de dos pisos. «Nunca me sentí tan turista», afirma. Pero a diferencia de los habituales visitantes de la capital de Inglaterra, el actor tiene la oportunidad de compartir tiempo con el Príncipe Guillermo para departir con él en el castillo. «Ofrecemos este servicio para todos«, bromea el futuro rey mientras guía a Levy por el castillo. «Organizamos tours personalizados en todas partes», añade.

La pareja pasea por los jardines con Orla, la cocker spaniel negra de Guillermo, y su esposa, Kate Middleton, mientras Levy pregunta al heredero al trono qué hace en casa en su tiempo libre. «Dormir. Cuando tienes tres hijos pequeños, dormir es una parte importante de mi vida», responde el Príncipe Guillermo con el sarcasmo heredado de su padre.

«la vida nos pone a prueba»

En una secuencia, el hijo de Carlos III y Levy se sientan a tomar una pinta en un pub local, donde Guillermo se sincera sobre las dificultades de los últimos años, con su padre y su esposa tratando sus respectivos tumores. «Diría que el 23-24 fue el año más duro de mi vida», confiesa el hermano de Harry. «Ya saben, la vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define cómo somos», añade.

En marzo de 2024, Kate Middleton hizo público su diagnóstico de cáncer. En enero de 2025, tras someterse a quimioterapia, la princesa de Gales anunció que su cáncer estaba en remisión después de reducir al máximo todas sus apariciones reales. «No es un camino de rosas, como uno espera. Pero la realidad es que no lo es. Se pasan momentos difíciles», dijo durante una visita a un hospital de Essex.

«Pero estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por cómo han gestionado las cosas. Aunque desde un punto de vista familiar, ha sido, sí, brutal», resume el Príncipe Guillermo. El episodio grabado junto a Levy se estrenará en Apple TV+ el viernes 3 de octubre.