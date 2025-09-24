El sueño (abortado) del Príncipe Harry: ser royal a tiempo parcial

No hay que negar que si algo caracteriza al Príncipe Harry es la originalidad de sus propuestas. La última es realmente particular: quiere ser royal, pero solo a tiempo parcial. Así se lo habría sugerido al Rey Carlos III en el último encuentro entre padre e hijo, una propuesta que habría encontrado la tajante negativa del tenedor de la corona.

«El Príncipe Harry y el Rey Carlos se reunieron recientemente, pero no habrá cambios en el rol real del duque de Sussex». Así de tajante lo ha asegurado la revista 'People' tras consultar a fuentes de su entorno, que además han asegurado que por ahí no está dispuesto a pasar Carlos III, ardiente defensor del status quo.

El 'Daily Mail' parecía sugerir un nuevo rumbo en las relaciones entre padre e hijo al hablar de conversaciones sobre una «muestra pública de unidad» entre ambas partes. El duque de Sussex y el rey han estado distanciados durante gran parte de los últimos dos años tras una serie de desavenencias familiares, así como una batalla legal, que Harry perdió, por la retirada de la seguridad para él, Meghan Markle y sus hijos.

Padre e hijo, cara a cara

El 10 de septiembre, en una señal de distensión en las relaciones, el Príncipe Harry tuvo su primer encuentro cara a cara con su padre en 19 meses. Tomaron un té en Clarence House, Londres, aunque el encuentro apenas duró unos 50 minutos. Pero la mayoría de los observadores cercanos lo consideraron un avance positivo. «Es un gran paso en la dirección correcta», declaró a 'People' la exsecretaria de prensa de la Reina Isabel, Ailsa Anderson, tras el histórico encuentro. «Es un paso que fomenta la confianza», añadió.

En los últimos tiempos, el Príncipe Harry no ha ocultado su deseo de pasar más tiempo en el Reino Unido e incluso llevar a sus hijos, Archie y Lilibet, para que vean a su abuelo. Y la prensa británica ha deslizado que incluso habría ideado una solución: ser royal a tiempo parcial. Pero eso ni se contempla. Al menos, por parte de Carlos III.

Un portavoz de Harry reiteró a 'People': «El duque ha dejado claro que la prioridad es su padre. Más allá de eso, y sobre cualquier otro asunto relacionado con su familia, no haremos comentarios». Además, fuentes del palacio han informado que no hay cambios en la postura establecida en la llamada cumbre de Sandringham, liderada por la difunta reina Isabel en 2020.

¿Mitad dentro, mitad fuera?

Una fuente real ampliamente citada en la prensa británica añadió: «El Rey ha sido absolutamente claro al mantener la decisión de su difunta madre de que no puede haber un papel público de 'mitad dentro, mitad fuera' para los miembros de la familia».

Lo cierto es que poco a poco se ha ido desvaneciendo toda la euforia generada por los fans de la Familia Real británica en vísperas del encuentro entre Harry y su padre. En realidad, esa expectación se vino alimentando desde las semanas previas, cuando se conoció una reunión en un club privado de Londres entre representantes de ambas partes para preparar los detalles del té entre padre e hijo.

Sorprendió –y decepcionó a muchos- la frialdad de la reunión. Apenas 50 minutos, ningún abrazo público, ningún gesto siquiera de cara a la galería. Y ahora, el Príncipe Harry ha regresado a su rutina más o menos habitual: la vida con Meghan en Montecito, actos benéficos, recuerdos a su madre… Nada nuevo, realmente.