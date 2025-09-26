La carta secreta de Carlos a la Princesa Diana la noche antes de la boda real: «Estaré a tu lado en el altar»

El 29 de julio de 1981, el mundo asistió al enlace más esperado de la monarquía británica: la boda del entonces Príncipe Carlos y Lady Diana Spencer. Sin embargo, detrás del brillo de los focos y los vestidos de ensueño, la joven prometida vivía días de tensión, miedo y expectativas que pesaban más de lo que cualquiera podría imaginar.

Tal y y como le confió la propia Diana al escritor Andrew Morton en su libro 'Diana: Her True Story' , la noche anterior a la ceremonia, Carlos decidió enviarle una carta que pocas veces había sido mencionada públicamente. Junto a un anillo de sello con las plumas del Príncipe de Gales, escribió: «Estoy muy orgulloso de ti, y cuando des un paso al frente mañana, estaré a tu lado en el altar.»

Un gesto pequeño, pero cargado de significado para alguien que no era dado a las demostraciones de afecto. En sus propias memorias, Lady Di recordaba aquel instante con cariño: aunque el príncipe no era romántico por naturaleza, aquel mensaje fue una de las pocas muestras de ternura que recibió de él antes de convertirse en princesa.

Pese a la calidez de la nota, los preparativos de la boda no fueron sencillos. La princesa, según confesó, sufrió episodios de bulimia y se sentía «como un cordero llevado al matadero». Confiaba en que Carlos cuidaría de ella y creía estar viviendo un cuento de hadas… pero la realidad se mostró distinta.

GTRES

El gesto de Carlos, sin embargo, refleja otra cara de la historia. A pesar de que ya rondaban dudas sobre su futuro matrimonio, quiso transmitir seguridad y apoyo a Diana en un momento decisivo. Una fuente anónima citada por 'The Mirror' asegura que, aunque Carlos ya cuestionaba la decisión de casarse, la carta fue una forma de mostrar su acompañamiento a Lady Di, consciente de que el gran día estaba a solo horas de comenzar.

Paul Burrell, antiguo mayordomo del entonces príncipe de Gales, también ha comentado sobre la personalidad reservada del heredero: «Es muy triste decir que él nunca la amó, así que nunca le devolvió el cumplido… No era romántico. Intentaba serlo, pero no tenía nada de romántico«, declaró a 'Marie Claire'.

GTRES

Así, aquel anillo y aquella nota se convirtieron en un símbolo de un afecto discreto, un instante de humanidad antes de que Carlos y Diana se convirtieran en protagonistas de una de las historias de amor más comentadas, y a la vez trágicas, de la realeza moderna.