Los Hermanos Torres y Txispa se estrenan en la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo

Sergio y Javier Torres, de Cocina Hermanos Torres, entran el listado de los 100 mejores restaurantes según The World's 50 Best Restaurants

The World's 50 Best Restaurants 2025

La lista de The World's 50 Best Restaurants 2025, en sus posiciones del 100 al 51, ha sido anunciada como antesala a la gala que se celebrará el próximo 19 de junio en Turín. En ella se conocerán los 50 primeras puestos que esta organización reserva para los mejores restaurantes del mundo. Una ceremonia que acogerá por primera vez Italia y que ya calienta motores con este aperitivo de nombres entre los que se encuentran cuatro restaurantes de España.

Dos de ellos son novedad entre la selecta nómina de espacios gastronómicos que eligen 1.040 votantes: Cocina Hermanos Torres, en Barcelona, y Txispa, en Atxondo (Vizcaya). Lo han hecho gracias a los votos de un panel de expertos en el que, frente a la figura del inspector tradicional de algunas guías clásicas, hay chefs y restauradores (con un punto porcentual más, 34% del peso que dividen en tercios), escritores y críticos gastronómicos y 'gourmets viajeros'.

El tres estrellas Michelin de Barcelona, de Sergio y Javier Torres, se estrena en esta parte baja de la tabla en el puesto 78. Por su parte, el asador de Tetsuro Maeda –discípulo de Bittor Arginzoniz en Etxebarri– logra acceder en la posición 86. Acompañan a otros proyectos españoles como Mugaritz, que baja del 81 al 87; Aponiente de Ángel León, que pasa al 84 tras haber ocupado en 2024 el número 72; y Quique Dacosta Restaurante, con una sorprendente –e inexplicable a ojos de buena parte del sector– caída desde el número 14 que ocupó hace un año al 65. No obstante, estos descensos bruscos forman parte de la esencia de esta lista en la que la polémica es uno de los ingredientes.

Tetsuro Maeda ante su asador, Txispa, un caserío de 400 años en el que solo sirve seis mesas y en el que cambia su menú a diario

Etxebarri y DiverXO en las quinielas

El ránking de 50 Best Restaurants, en el que Disfrutar –restaurante barcelonés del trío de chefs Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch– se coronó el año pasado como número uno, tiene ya sus quinielas para este 2025. En ellas, aparecen un par de proyectos españoles que podrían dar de nuevo el campanazo: Etxebarri y DiverXO. Este último, el tres estrellas Michelin de Dabiz Muñoz, pese a haber bajado un puesto en el top 5 el año pasado.

Estos dos proyectos, en el País Vasco y Madrid –y segundo y cuarto en la lista respectivamente–, podrían optar a la posición de honor que han alcanzado en su historia templos como elBulli o el Celler de Can Roca, que ya tienen un puesto de por vida en el Best of the Best, el muro de la fama de quienes han coronado el ránking.

Esta organización, que nació como un listado disruptivo de la revista revista Restaurant Magazine ante las guías convencionales hace casi un cuarto de siglo, cuenta hoy con una estructura consolidada y premios por todo el mundo. Detrás de ella están potentes patrocinadores que facilitan dar cobertura a una vasta «red geográfica» con «el nivel de experiencia de sus votantes».

Lo hace en 27 regiones en las que The 50 World's Best Restaurants divide el mundo hasta sumar sus 1.040 votos –en rigurosa paridad de hombres y mujeres–. Otra de sus características es que un 25% de sus miembros son renovados anualmente.

