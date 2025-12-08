Manuel Vidal, podólogo, revela cómo saber si puedes tener fascitis plantar: «Hay otras patologías que se confunden»

Los pies son unas de las partes del cuerpo que pueden sufrir muchas dolencias y complicaciones, ya sea por juanetes, durezas, hongos, callos u otras condiciones más graves como la fascitis plantar.

Esta última afección causa gran dolor a quien la padece y consiste ... en una inflamación de la fascia plantar que se produce por un amento de la tensión en la misma, según el doctor Víctor Alfaro Santafé, podólogo con más de 20 años de experiencia que actualmente es director general de Podoactiva.

El mismo profesional indica que el aumento de tensión que provoca la fasticitis plantar puede producirse por varias causas: «Una de las principales es una forma de pisar que no sea la correcta, por ejemplo cuando el pie se aplana demasiado (pies pronadores) o por el contrario, cuando tenemos un pie más cavo de lo normal (con una bóveda plantar aumentada). También puede generarse por una retracción de la musculatura posterior de la pierna, que provoca un aumento de la tensión de la fascia, ya que ambas estructuras están conectadas por una especie de sistema de poleas que es el sistema Aquileo-calcáneo-plantar».

Entre sus síntomas destaca el dolor intenso del talón, sobre todo al levantarnos por la mañana, aunque también se puede notar dolor en el arco plantar. Esta dolencia comparte manifestaciones similares a otras condiciones, por lo que a veces se puede confundir.

El podólogo Manuel Vidal explica cómo saber si podríamos estar sufriendo fascitis plantar

Es por ello que resulta imprescindible acudir siempre a un profesional para que observe bien lo que nos ocurre y pueda diagnosticarse cuál es nuestro problema concreto en el pie. Sin embargo, si tienes sospechas de estar sufriendo de fascitis plantar, el podólogo Manuel Vidal ha compartido en sus redes sociales algunas claves para averiguar si podrías tener esta patología en tus pies.

Así, el profesional comienza indicando que si duele en el talón o en alguno de los puntos de la planta del pie que indica en su vídeo, podrías tener fasticis.

Añade otras señales: «si te duele cuando te levantas por la mañana o después de estar mucho tiempo sentado, si te duele todo el día y no solo después de hacer deporte, si te duele más cuando estás descalzo» o si duele al caminar solo apoyando los talones, indica que es muy probable que tengas fasticitis plantar.

Las patologías con las que se puede confundir la fascitis plantar

Además, el podólogo también indica que deja algunas afecciones que se pueden confundir con la fascitis plantar al compartir algunos síntomas o con las que los pies pueden doler de manera parecida. Así lo explica:

«Hay otras patologías que se confunden muchísimo con la fascitis plantar y que requieren un tratamiento totalmente distinto:

- Neuropatía de Baxter: una compresión del nervio de Baxter justo debajo de la fascia plantar. Da dolor punzante, quemazón o sensación de adormecimiento.

- Edema óseo de calcáneo: una inflamación dentro del hueso del talón, que puede causar un dolor profundo y muy incapacitante. No duele con los primeros pasos de la mañana.

- Síndrome de atrofia grasa plantar: aquí el problema no está en la fascia, sino en la grasa del talón, que se va perdiendo y deja el calcáneo más expuesto» escribe el doctor en su publicación de TikTok.