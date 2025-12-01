Suscribete a
Más de 300 bares, tabernas y cafeterías de toda España estrenan Soletes Repsol

Ubicados en todas las provincias, son sitios que se recomendaría a un amigo, cercanos y con una propuesta de calidad

Por primera vez, la Guía Repsol premia a los conventos de monjas

Martín Tostón, en Madrid
Laura Pintos

Granada

Como antesala a las reuniones y comidas navideñas, 311 locales de toda España han recibido hoy su Solete Repsol, sello que distingue a los restaurantes más informales y cercanos que ofrecen una propuesta y ambiente apetecibles. Además de tascas, tabernas, barres, cafeterías, pastelerías ... y barras, este año la publicación ha incluido vinotecas y, por primera vez, conventos que elaboran dulces artesanales.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

