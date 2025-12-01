Más de 300 bares, tabernas y cafeterías de toda España estrenan Soletes Repsol
Ubicados en todas las provincias, son sitios que se recomendaría a un amigo, cercanos y con una propuesta de calidad
Por primera vez, la Guía Repsol premia a los conventos de monjas
Como antesala a las reuniones y comidas navideñas, 311 locales de toda España han recibido hoy su Solete Repsol, sello que distingue a los restaurantes más informales y cercanos que ofrecen una propuesta y ambiente apetecibles. Además de tascas, tabernas, barres, cafeterías, pastelerías ... y barras, este año la publicación ha incluido vinotecas y, por primera vez, conventos que elaboran dulces artesanales.
Con esta decimotercera entrega de los Soletes, acto que se realizó este lunes 1 de diciembre en la ciudad de Granada, ya son más de 5.000 los negocios de restauración que lucen la sonriente pegatina amarilla que habla de la conjugación de calidad con sencillez. Según explica la Guía Repsol, son lugares «que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano».
Los Soletes son las clasificación más joven de la publicación, que cada año entrega también sus Soles, y nacieron en pandemia con el objetivo de promocionar y apoyar tanto la economía local como las opciones más cotidianas para los comensales. Son decididos por sus inspectores, que recorren todas las provincias descubriendo sitios auténticos.
En esta edición centrada en las propuestas navideñas, en Madrid, por ejemplo, reciben un Solete Repsol Madreamiga, Baldoria, Martín Tostón, La Raclette, Baba, Boske Bakery, Gustoo, La Mercería, Moulin Chocolat, Rox, Cock, Avelino, Mayser, Melgar, Bar Alonso y San Lázaro.
En Granada, anfitriona esta vez del reparto de premios, lo consiguen dos conventos, el de San José de las Carmelitas Calzadas y el de las Comendadoras de Santiago, junto con Videras, Guapa y rabiosa, La Trastienda, Zarina, La Finca Coffee, Tendido 1, El Rincón de Qrro, Oliver y Mítico Bar.
En tanto, en Barcelona, son a partir de ahora Solete Repsol: Mervier Canal, Xarcuteria la Pineda, 22:22 Cultura dulce, Aspic Home, Xurrería Trebol, el Convento de Santa María de Jerusalén, La Campana, L'Atelier, Pessic pastisseria y Museo del Chocolate.
Lista completa de los 311 ganadores
Nuevos Soletes Repsol
-
1
Adelaida Torrevieja (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante
-
2
Tasca Eulalia Dénia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante
-
3
La Trova Altea (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante
-
4
Morrūa Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante
-
5
Forn Mariu Ibi (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante
-
6
Crujiente Redován (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante
-
7
El Gato Blanco El Campello (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante
-
8
Diego de Toro La Roda (Albacete) Albacete
-
9
Chinchilla Albacete (Albacete) Albacete
-
10
Eñe by Cañitas Albacete (Albacete) Albacete
-
11
La Nueva Estrella Albacete (Albacete) Albacete
-
12
Sueños del Este Albacete (Albacete) Albacete
-
13
Elin Almansa (Albacete) Albacete
-
14
Asador Concepción Albacete (Albacete) Albacete
-
15
Santa Rita Almería (Almería) Almería
-
16
Almería Enix (Almería) Almería
-
17
Especialidades Campo Fondón (Almería) Almería
-
18
Las Delicias Aguadulce (Almería) Almería
-
19
Casa Puga Almería (Almería) Almería
-
20
Bako Pastry Huércal de Almería (Almería) Almería
-
21
Larmonía Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava
-
22
Biazteri Laguardia (Araba/Álava) Araba/Álava
-
23
Dolar Gastrobar Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava
-
24
Sosoaga Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava
-
25
Guria Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava
-
26
La Gloria Mieres (Asturias) Asturias
-
27
El Polesu Cangas de Onís (Asturias) Asturias
-
28
La Caja del Pandora Avilés (Asturias) Asturias
-
29
Restrepo Grandas de Salime (Asturias) Asturias
-
30
Exencia Langreo (Asturias) Asturias
-
31
Verde Menta Villaviciosa (Asturias) Asturias
-
32
Inferno Gijón (Asturias) Asturias
-
33
The Pantry by Éleonore Salinas (Asturias) Asturias
-
34
Casa Chema Oviedo (Asturias) Asturias
-
35
El Tostado Ávila (Ávila) Ávila
-
36
Casa Cebreros Cebreros (Ávila) Ávila
-
37
Asomadilla Pedro Bernardo (Ávila) Ávila
-
38
La Querencia Villanueva de Ávila (Ávila) Ávila
-
39
Casa Felipe Arévalo (Ávila) Ávila
-
40
Taberna de los Verdugo Ávila (Ávila) Ávila
-
41
Convento de Santa Clara Llerena (Badajoz) Badajoz
-
42
La Tahona Alconchel (Badajoz) Badajoz
-
43
Neo Dadá Badajoz (Badajoz) Badajoz
-
44
Mentidero Badajoz (Badajoz) Badajoz
-
45
Asador Donoso La Haba (Badajoz) Badajoz
-
46
Forn Can Felip Selva (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
47
Sant Francesc Inca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
48
Cas Costas Sant Josep de Sa Talaia (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
49
Ciento80 Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
50
Celler Can Pere Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
51
La Sang Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
52
Forn i Pastisseria Reina María Cristina Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
53
Sandra Maó-Mahón (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
54
Quina Creu Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
55
Lluis Pérez Pastisser Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
56
Convento de Santa Magdalena Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
57
Barquillos Galindo Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
58
Bella Napoli Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
59
Desportiu Esporles (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares
-
60
Mervier Canal Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
61
Xarcuteria la Pineda Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
62
22:22 Cultura dulce Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
63
Aspic Home Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
64
Xurrería Trebol Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
65
Convento de Santa María de Jerusalén Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
66
La Campana Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
67
L'Atelier Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
68
Pessic pastisseria La Garriga (Barcelona) Barcelona
-
69
Museo del Chocolate Barcelona (Barcelona) Barcelona
-
70
Suiza Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya
-
71
Iváñez Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya
-
72
Tate Markina-Xemein (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya
-
73
Monasterio de Nuestra Señora del Pilar Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya
-
74
Willows Getxo (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya
-
75
Bar Txomin Mungia (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya
-
76
Asador San Lorenzo Burgos (Burgos) Burgos
-
77
Iesu Communio Aranda de Duero (Burgos) Burgos
-
78
Pinillos Burgos (Burgos) Burgos
-
79
Casa Azofra Burgos (Burgos) Burgos
-
80
La Vieja Cáceres (Cáceres) Cáceres
-
81
La Bodega de Pérez Montánchez (Cáceres) Cáceres
-
82
Churros Factory Cáceres (Cáceres) Cáceres
-
83
Convento de Nuestra Señora de la Salud Garrovillas de Alconétar (Cáceres) Cáceres
-
84
Convento de San Pablo Cáceres (Cáceres) Cáceres
-
85
La Parrilla Plasencia (Cáceres) Cáceres
-
86
La Casuca Plasencia (Cáceres) Cáceres
-
87
Monasterio De San Cristóbal y Santa Rita Medina-Sidonia (Cádiz) Cádiz
-
88
El Ángelus Cádiz (Cádiz) Cádiz
-
89
La Guapa Cádiz (Cádiz) Cádiz
-
90
La Tarifeña Tarifa (Cádiz) Cádiz
-
91
Sobrina de las Trejas Medina-Sidonia (Cádiz) Cádiz
-
92
La Cremita Chiclana de la Frontera (Cádiz) Cádiz
-
93
La Rosa de Oro Jerez de la Frontera (Cádiz) Cádiz
-
94
La Rondeña Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Cádiz
-
95
Las Hijas de Pedro Cabezón de la Sal (Cantabria) Cantabria
-
96
Repostería Fina Santa Clara Villaverde de Pontones (Cantabria) Cantabria
-
97
Santos Torrelavega (Cantabria) Cantabria
-
98
G. Torre Santander (Cantabria) Cantabria
-
99
Polaciones Polaciones (Cantabria) Cantabria
-
100
Venta Pepín Pesaguero (Cantabria) Cantabria
-
101
El Muelle Santander (Cantabria) Cantabria
-
102
Bollos del mundo Santander (Cantabria) Cantabria
-
103
María Luisa Santa María de Cayón (Cantabria) Cantabria
-
104
Aliva Santander (Cantabria) Cantabria
-
105
Cárnicas Racero Benicasim/Benicàssim (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón
-
106
Can Celiac Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón
-
107
La Morería Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón
-
108
Homo Panis Benicasim/Benicàssim (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón
-
109
La Bodegueta de Sant Vicent Vinaròs (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón
-
110
La Perdi Sant Mateu (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón
-
111
Sísif Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón
-
112
La Deliciosa Ciudad Real (Ciudad Real) Ciudad Real
-
113
Beat Wines Tomelloso (Ciudad Real) Ciudad Real
-
114
Cubero Cabra (Córdoba) Córdoba
-
115
Convento de Santa Clara de la Columna Belalcázar (Córdoba) Córdoba
-
116
Los Mosquitos Córdoba (Córdoba) Córdoba
-
117
San Rafael 1920 Córdoba (Córdoba) Córdoba
-
118
Solano Aguilar de la Frontera (Córdoba) Córdoba
-
119
Bodega 83 Betanzos (Coruña, A) Coruña, A
-
120
A Tasquiña da Senra Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A
-
121
Zahara Ferrol (Coruña, A) Coruña, A
-
122
La Quinta Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A
-
123
La Terraza Cuenca (Cuenca) Cuenca
-
124
Hermanos Martínez Cuenca (Cuenca) Cuenca
-
125
Monasterio de Jesús Nazareno Sisante (Cuenca) Cuenca
-
126
Marisol Cuenca (Cuenca) Cuenca
-
127
Ixua Éibar (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa
-
128
Estebenea Irún (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa
-
129
Chocolates de Mendaro San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa
-
130
Asador Aldanondo San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa
-
131
El Almacen Wine Bar San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa
-
132
Rafa Gorrotxategi Tolosa (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa
-
133
Callís Olot (Girona/Gerona) Girona/Gerona
-
134
Els Barrils L'Escala (Girona/Gerona) Girona/Gerona
-
135
Mirador de Can Pi Girona (Girona/Gerona) Girona/Gerona
-
136
Serra Palafrugell (Girona/Gerona) Girona/Gerona
-
137
Convento de San José de las Carmelitas Calzadas Granada (Granada) Granada
-
138
Convento Comendadoras de Santiago Granada (Granada) Granada
-
139
Videras Motril (Granada) Granada
-
140
Guapa y rabiosa Albolote (Granada) Granada
-
141
La Trastienda Granada (Granada) Granada
-
142
Zarina Alfacar (Granada) Granada
-
143
La Finca Coffee Granada (Granada) Granada
-
144
Tendido 1 Granada (Granada) Granada
-
145
El Rincón de Qrro Granada (Granada) Granada
-
146
Oliver Granada (Granada) Granada
-
147
Mítico Bar Granada (Granada) Granada
-
148
La Noria Pioz (Guadalajara) Guadalajara
-
149
Marian Guadalajara (Guadalajara) Guadalajara
-
150
Panificadora de Cifuentes Cifuentes (Guadalajara) Guadalajara
-
151
Veracruz Uceda (Guadalajara) Guadalajara
-
152
El Parral Albalate de Zorita (Guadalajara) Guadalajara
-
153
La Antigua II Azuqueca de Henares (Guadalajara) Guadalajara
-
154
Taberna Victoria Ayamonte (Huelva) Huelva
-
155
La Taberna Denfrente Huelva (Huelva) Huelva
-
156
La Torre Lepe (Huelva) Huelva
-
157
Nova Ruiz Huelva (Huelva) Huelva
-
158
Charlotte Huelva (Huelva) Huelva
-
159
Pasteleria F. Puyet Graus (Huesca) Huesca
-
160
La Pipeta Bielsa (Huesca) Huesca
-
161
La Vermouterie Huesca (Huesca) Huesca
-
162
La Vermutería Jaca (Huesca) Huesca
-
163
Brrrutal - Que Bar-baridad Huesca (Huesca) Huesca
-
164
Ferrando Siétamo (Huesca) Huesca
-
165
Colón Jaén (Jaén) Jaén
-
166
Productos Campos Arjona (Jaén) Jaén
-
167
Asador Juan Caballo Úbeda (Jaén) Jaén
-
168
La Boutique del Dulce Úbeda (Jaén) Jaén
-
169
Monasterio de Santa Cruz Sahagún (León) León
-
170
Monasterio de Concepcionistas León (León) León
-
171
Karn&co León (León) León
-
172
Pomona León (León) León
-
173
Casa Manolo Villagatón (León) León
-
174
Turrones Fèlix Agramunt (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida
-
175
La Cabana d'en Geli Solsona (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida
-
176
J. Moreno Lleida (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida
-
177
Selecte Wine Guissona (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida
-
178
Casa Damián Alfoz (Lugo) Lugo
-
179
Moure Monforte de Lemos (Lugo) Lugo
-
180
La Esquina Guitiriz (Lugo) Lugo
-
181
Garden Monforte Monforte de Lemos (Lugo) Lugo
-
182
Baba Madrid (Madrid) Madrid
-
183
Boske Bakery Torrelodones (Madrid) Madrid
-
184
Gustoo Madrid (Madrid) Madrid
-
185
La Mercería Boadilla del Monte (Madrid) Madrid
-
186
Moulin Chocolat Madrid (Madrid) Madrid
-
187
La Rox Madrid (Madrid) Madrid
-
188
Martín Tostón Madrid (Madrid) Madrid
-
189
Cock Madrid (Madrid) Madrid
-
190
Madreamiga Madrid (Madrid) Madrid
-
191
La Raclette Navacerrada (Madrid) Madrid
-
192
Avelino Madrid (Madrid) Madrid
-
193
Baldoria Madrid (Madrid) Madrid
-
194
Mayser Madrid (Madrid) Madrid
-
195
Melgar Madrid (Madrid) Madrid
-
196
Bar Alonso Madrid (Madrid) Madrid
-
197
San Lázaro Rascafría (Madrid) Madrid
-
198
Taska Laska Málaga (Málaga) Málaga
-
199
El Descorche Málaga (Málaga) Málaga
-
200
La Antequerana Antequera (Málaga) Málaga
-
201
Zurich Málaga (Málaga) Málaga
-
202
Cortijo de Pepe Málaga (Málaga) Málaga
-
203
Daver Ronda (Málaga) Málaga
-
204
Monasterio de Jesús María del Socorro Archidona (Málaga) Málaga
-
205
Museo Conventual de Las Carmelitas Descalzas de Antequera Antequera (Málaga) Málaga
-
206
La Tapa Murcia (Murcia) Murcia
-
207
La Churreria de Santa Florentina Cartagena (Murcia) Murcia
-
208
Espejo Confitería Caravaca de la Cruz (Murcia) Murcia
-
209
Dulces Artesanos Convento San Antonio Murcia (Murcia) Murcia
-
210
José Antonio San Pedro del Pinatar (Murcia) Murcia
-
211
Posada de Alcoz-Alkotz Ultzama (Navarra) Navarra
-
212
Parranda Estella-Lizarra (Navarra) Navarra
-
213
Malkorra Elizondo-Baztán-Bidasoa (Navarra) Navarra
-
214
Donézar Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra
-
215
Donézar - Íñigo Arista Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra
-
216
Ollo Kanalla Ourense (Ourense/Orense) Ourense/Orense
-
217
A Micalla Allariz (Ourense/Orense) Ourense/Orense
-
218
A Nené Ultramarinos Ourense (Ourense/Orense) Ourense/Orense
-
219
Casa Gazpara O Carballiño (Ourense/Orense) Ourense/Orense
-
220
Donde Rita Villalobón (Palencia) Palencia
-
221
La Repostería de las Monjas Palencia (Palencia) Palencia
-
222
Polo Palencia (Palencia) Palencia
-
223
Trapa Dueñas (Palencia) Palencia
-
224
Añejo Aguilar de Campoo (Palencia) Palencia
-
225
Monasterio Cisterciense Teror (Palmas, Las) Palmas, Las
-
226
Panalogía Obrador Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las
-
227
San Juan Telde (Palmas, Las) Palmas, Las
-
228
Club AECA Santa Brígida Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las
-
229
Trasteando Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las
-
230
Tasca Marillanos Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las
-
231
Casa Ces Poio (Pontevedra) Pontevedra
-
232
Confitería Solla Pontevedra (Pontevedra) Pontevedra
-
233
Tintanegra Poio (Pontevedra) Pontevedra
-
234
El Gaucho Silleda (Pontevedra) Pontevedra
-
235
Vago Viños Cambados (Pontevedra) Pontevedra
-
236
Regato Praia Redondela (Pontevedra) Pontevedra
-
237
Vinum Vita Haro (Rioja, La) Rioja, La
-
238
En las Nubes Logroño (Rioja, La) Rioja, La
-
239
Iturbe Logroño (Rioja, La) Rioja, La
-
240
La Madrileña Alba de Tormes (Salamanca) Salamanca
-
241
El Carro de María Salamanca (Salamanca) Salamanca
-
242
La Tahona Delicatessen Salamanca (Salamanca) Salamanca
-
243
La Muralla Ciudad Rodrigo (Salamanca) Salamanca
-
244
The Doctor Cocktail Bar Salamanca (Salamanca) Salamanca
-
245
Ambigú San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife
-
246
El Muelle Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife
-
247
La Princesa de Free Heart San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife
-
248
El Obrador de Palazuelos Palazuelos de Eresma (Segovia) Segovia
-
249
Auténticos CyL Coca (Segovia) Segovia
-
250
Las Brasas de Valsaín Valsaín (Segovia) Segovia
-
251
La Perretosa Segovia (Segovia) Segovia
-
252
Masa con Alma Segovia (Segovia) Segovia
-
253
Diego Vázquez Utrera (Sevilla) Sevilla
-
254
Monasterio de Santa Paula Sevilla (Sevilla) Sevilla
-
255
Leña al Lomo Sevilla (Sevilla) Sevilla
-
256
Casa Rufino Umbrete (Sevilla) Sevilla
-
257
La Campana Sevilla (Sevilla) Sevilla
-
258
La Despensa de Palacio Estepa (Sevilla) Sevilla
-
259
El Potro Villanueva del Ariscal (Sevilla) Sevilla
-
260
De Sur a Norte Sevilla (Sevilla) Sevilla
-
261
Casa Morales Sevilla (Sevilla) Sevilla
-
262
Piqueras Almarza (Soria) Soria
-
263
Mai BBQ Soria (Soria) Soria
-
264
Monasterio de las Clarisas de Soria Soria (Soria) Soria
-
265
Yemas Gil Almazán (Soria) Soria
-
266
Torcuato Soria (Soria) Soria
-
267
Kabbalah Restaurant Falset (Tarragona) Tarragona
-
268
Bar Al Padrí Tarragona (Tarragona) Tarragona
-
269
Casa Nostra L'Espluga de Francolí (Tarragona) Tarragona
-
270
Manel Torredembarra (Tarragona) Tarragona
-
271
Cal Xixonenc Montblanc (Tarragona) Tarragona
-
272
La Providència Valls (Tarragona) Tarragona
-
273
La Font del Ferro L'Espluga de Francolí (Tarragona) Tarragona
-
274
Les Palmeres Alcanar (Tarragona) Tarragona
-
275
Taller Cocina de Teruel Teruel (Teruel) Teruel
-
276
París Alcañiz (Teruel) Teruel
-
277
Turrones Marquesán Híjar (Teruel) Teruel
-
278
Belenguer Alcorisa (Teruel) Teruel
-
279
El Bello Rincón Belmonte de San José (Teruel) Teruel
-
280
Azahara 81 Pulgar (Toledo) Toledo
-
281
Entre Harinas Talavera de la Reina (Toledo) Toledo
-
282
Matilde Toledo (Toledo) Toledo
-
283
Calambito Toledo (Toledo) Toledo
-
284
Mazapanes El Convento Toledo (Toledo) Toledo
-
285
Convento de San Clemente Toledo (Toledo) Toledo
-
286
Horno San Bartolomé Valencia (València/Valencia) València/Valencia
-
287
Ultramarinos Pope Valencia (València/Valencia) València/Valencia
-
288
Comes Pastisseria i Forn L'Eliana (València/Valencia) València/Valencia
-
289
Sentideta Torrent (València/Valencia) València/Valencia
-
290
David Esteve Pastelería Valencia (València/Valencia) València/Valencia
-
291
Paixixi Ontinyent (València/Valencia) València/Valencia
-
292
Ciro Valencia (València/Valencia) València/Valencia
-
293
Belaria Valladolid (Valladolid) Valladolid
-
294
Convento de Santa Isabel Valladolid (Valladolid) Valladolid
-
295
Sofrito Market Valladolid (Valladolid) Valladolid
-
296
Salaveinte Valladolid (Valladolid) Valladolid
-
297
Galicia Tordesillas (Valladolid) Valladolid
-
298
Antojo Café & Bar Zamora (Zamora) Zamora
-
299
La Cueva de la Marina Zamora (Zamora) Zamora
-
300
Marlott Café&Bar Zamora (Zamora) Zamora
-
301
Convento de Santa María la Real de las Dueñas Zamora (Zamora) Zamora
-
302
Los Herreros Galende (Zamora) Zamora
-
303
Convento de San José Maluenda (Zaragoza) Zaragoza
-
304
Hojaldres Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza
-
305
Monumental Taberna Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza
-
306
Asador Bako Cariñena (Zaragoza) Zaragoza
-
307
Parrilla Albarracín Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza
-
308
La Bodega de Chema Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza
-
309
Montal Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza
-
310
Colette Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza
Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.
