Más de 300 bares, tabernas y cafeterías de toda España estrenan Soletes Repsol

01/12/2025 Actualizado a las 11:01h.

Como antesala a las reuniones y comidas navideñas, 311 locales de toda España han recibido hoy su Solete Repsol, sello que distingue a los restaurantes más informales y cercanos que ofrecen una propuesta y ambiente apetecibles. Además de tascas, tabernas, barres, cafeterías, pastelerías ... y barras, este año la publicación ha incluido vinotecas y, por primera vez, conventos que elaboran dulces artesanales.

Con esta decimotercera entrega de los Soletes, acto que se realizó este lunes 1 de diciembre en la ciudad de Granada, ya son más de 5.000 los negocios de restauración que lucen la sonriente pegatina amarilla que habla de la conjugación de calidad con sencillez. Según explica la Guía Repsol, son lugares «que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano».

Los Soletes son las clasificación más joven de la publicación, que cada año entrega también sus Soles, y nacieron en pandemia con el objetivo de promocionar y apoyar tanto la economía local como las opciones más cotidianas para los comensales. Son decididos por sus inspectores, que recorren todas las provincias descubriendo sitios auténticos.

En esta edición centrada en las propuestas navideñas, en Madrid, por ejemplo, reciben un Solete Repsol Madreamiga, Baldoria, Martín Tostón, La Raclette, Baba, Boske Bakery, Gustoo, La Mercería, Moulin Chocolat, Rox, Cock, Avelino, Mayser, Melgar, Bar Alonso y San Lázaro.

En Granada, anfitriona esta vez del reparto de premios, lo consiguen dos conventos, el de San José de las Carmelitas Calzadas y el de las Comendadoras de Santiago, junto con Videras, Guapa y rabiosa, La Trastienda, Zarina, La Finca Coffee, Tendido 1, El Rincón de Qrro, Oliver y Mítico Bar.

En tanto, en Barcelona, son a partir de ahora Solete Repsol: Mervier Canal, Xarcuteria la Pineda, 22:22 Cultura dulce, Aspic Home, Xurrería Trebol, el Convento de Santa María de Jerusalén, La Campana, L'Atelier, Pessic pastisseria y Museo del Chocolate.

Lista completa de los 311 ganadores Nuevos Soletes Repsol 1 Adelaida Torrevieja (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante 2 Tasca Eulalia Dénia (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante 3 La Trova Altea (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante 4 Morrūa Alicante/Alacant (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante 5 Forn Mariu Ibi (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante 6 Crujiente Redován (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante 7 El Gato Blanco El Campello (Alacant/Alicante) Alacant/Alicante 8 Diego de Toro La Roda (Albacete) Albacete 9 Chinchilla Albacete (Albacete) Albacete 10 Eñe by Cañitas Albacete (Albacete) Albacete 11 La Nueva Estrella Albacete (Albacete) Albacete 12 Sueños del Este Albacete (Albacete) Albacete 13 Elin Almansa (Albacete) Albacete 14 Asador Concepción Albacete (Albacete) Albacete 15 Santa Rita Almería (Almería) Almería 16 Almería Enix (Almería) Almería 17 Especialidades Campo Fondón (Almería) Almería 18 Las Delicias Aguadulce (Almería) Almería 19 Casa Puga Almería (Almería) Almería 20 Bako Pastry Huércal de Almería (Almería) Almería 21 Larmonía Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava 22 Biazteri Laguardia (Araba/Álava) Araba/Álava 23 Dolar Gastrobar Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava 24 Sosoaga Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava 25 Guria Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) Araba/Álava 26 La Gloria Mieres (Asturias) Asturias 27 El Polesu Cangas de Onís (Asturias) Asturias 28 La Caja del Pandora Avilés (Asturias) Asturias 29 Restrepo Grandas de Salime (Asturias) Asturias 30 Exencia Langreo (Asturias) Asturias 31 Verde Menta Villaviciosa (Asturias) Asturias 32 Inferno Gijón (Asturias) Asturias 33 The Pantry by Éleonore Salinas (Asturias) Asturias 34 Casa Chema Oviedo (Asturias) Asturias 35 El Tostado Ávila (Ávila) Ávila 36 Casa Cebreros Cebreros (Ávila) Ávila 37 Asomadilla Pedro Bernardo (Ávila) Ávila 38 La Querencia Villanueva de Ávila (Ávila) Ávila 39 Casa Felipe Arévalo (Ávila) Ávila 40 Taberna de los Verdugo Ávila (Ávila) Ávila 41 Convento de Santa Clara Llerena (Badajoz) Badajoz 42 La Tahona Alconchel (Badajoz) Badajoz 43 Neo Dadá Badajoz (Badajoz) Badajoz 44 Mentidero Badajoz (Badajoz) Badajoz 45 Asador Donoso La Haba (Badajoz) Badajoz 46 Forn Can Felip Selva (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 47 Sant Francesc Inca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 48 Cas Costas Sant Josep de Sa Talaia (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 49 Ciento80 Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 50 Celler Can Pere Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 51 La Sang Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 52 Forn i Pastisseria Reina María Cristina Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 53 Sandra Maó-Mahón (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 54 Quina Creu Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 55 Lluis Pérez Pastisser Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 56 Convento de Santa Magdalena Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 57 Barquillos Galindo Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 58 Bella Napoli Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 59 Desportiu Esporles (Balears/Islas Baleares) Balears/Islas Baleares 60 Mervier Canal Barcelona (Barcelona) Barcelona 61 Xarcuteria la Pineda Barcelona (Barcelona) Barcelona 62 22:22 Cultura dulce Barcelona (Barcelona) Barcelona 63 Aspic Home Barcelona (Barcelona) Barcelona 64 Xurrería Trebol Barcelona (Barcelona) Barcelona 65 Convento de Santa María de Jerusalén Barcelona (Barcelona) Barcelona 66 La Campana Barcelona (Barcelona) Barcelona 67 L'Atelier Barcelona (Barcelona) Barcelona 68 Pessic pastisseria La Garriga (Barcelona) Barcelona 69 Museo del Chocolate Barcelona (Barcelona) Barcelona 70 Suiza Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya 71 Iváñez Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya 72 Tate Markina-Xemein (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya 73 Monasterio de Nuestra Señora del Pilar Bilbao (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya 74 Willows Getxo (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya 75 Bar Txomin Mungia (Bizkaia/Vizcaya) Bizkaia/Vizcaya 76 Asador San Lorenzo Burgos (Burgos) Burgos 77 Iesu Communio Aranda de Duero (Burgos) Burgos 78 Pinillos Burgos (Burgos) Burgos 79 Casa Azofra Burgos (Burgos) Burgos 80 La Vieja Cáceres (Cáceres) Cáceres 81 La Bodega de Pérez Montánchez (Cáceres) Cáceres 82 Churros Factory Cáceres (Cáceres) Cáceres 83 Convento de Nuestra Señora de la Salud Garrovillas de Alconétar (Cáceres) Cáceres 84 Convento de San Pablo Cáceres (Cáceres) Cáceres 85 La Parrilla Plasencia (Cáceres) Cáceres 86 La Casuca Plasencia (Cáceres) Cáceres 87 Monasterio De San Cristóbal y Santa Rita Medina-Sidonia (Cádiz) Cádiz 88 El Ángelus Cádiz (Cádiz) Cádiz 89 La Guapa Cádiz (Cádiz) Cádiz 90 La Tarifeña Tarifa (Cádiz) Cádiz 91 Sobrina de las Trejas Medina-Sidonia (Cádiz) Cádiz 92 La Cremita Chiclana de la Frontera (Cádiz) Cádiz 93 La Rosa de Oro Jerez de la Frontera (Cádiz) Cádiz 94 La Rondeña Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Cádiz 95 Las Hijas de Pedro Cabezón de la Sal (Cantabria) Cantabria 96 Repostería Fina Santa Clara Villaverde de Pontones (Cantabria) Cantabria 97 Santos Torrelavega (Cantabria) Cantabria 98 G. Torre Santander (Cantabria) Cantabria 99 Polaciones Polaciones (Cantabria) Cantabria 100 Venta Pepín Pesaguero (Cantabria) Cantabria 101 El Muelle Santander (Cantabria) Cantabria 102 Bollos del mundo Santander (Cantabria) Cantabria 103 María Luisa Santa María de Cayón (Cantabria) Cantabria 104 Aliva Santander (Cantabria) Cantabria 105 Cárnicas Racero Benicasim/Benicàssim (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón 106 Can Celiac Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón 107 La Morería Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón 108 Homo Panis Benicasim/Benicàssim (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón 109 La Bodegueta de Sant Vicent Vinaròs (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón 110 La Perdi Sant Mateu (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón 111 Sísif Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón) Castelló/Castellón 112 La Deliciosa Ciudad Real (Ciudad Real) Ciudad Real 113 Beat Wines Tomelloso (Ciudad Real) Ciudad Real 114 Cubero Cabra (Córdoba) Córdoba 115 Convento de Santa Clara de la Columna Belalcázar (Córdoba) Córdoba 116 Los Mosquitos Córdoba (Córdoba) Córdoba 117 San Rafael 1920 Córdoba (Córdoba) Córdoba 118 Solano Aguilar de la Frontera (Córdoba) Córdoba 119 Bodega 83 Betanzos (Coruña, A) Coruña, A 120 A Tasquiña da Senra Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A 121 Zahara Ferrol (Coruña, A) Coruña, A 122 La Quinta Santiago de Compostela (Coruña, A) Coruña, A 123 La Terraza Cuenca (Cuenca) Cuenca 124 Hermanos Martínez Cuenca (Cuenca) Cuenca 125 Monasterio de Jesús Nazareno Sisante (Cuenca) Cuenca 126 Marisol Cuenca (Cuenca) Cuenca 127 Ixua Éibar (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa 128 Estebenea Irún (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa 129 Chocolates de Mendaro San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa 130 Asador Aldanondo San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa 131 El Almacen Wine Bar San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa 132 Rafa Gorrotxategi Tolosa (Gipuzkoa/Guipúzcoa) Gipuzkoa/Guipúzcoa 133 Callís Olot (Girona/Gerona) Girona/Gerona 134 Els Barrils L'Escala (Girona/Gerona) Girona/Gerona 135 Mirador de Can Pi Girona (Girona/Gerona) Girona/Gerona 136 Serra Palafrugell (Girona/Gerona) Girona/Gerona 137 Convento de San José de las Carmelitas Calzadas Granada (Granada) Granada 138 Convento Comendadoras de Santiago Granada (Granada) Granada 139 Videras Motril (Granada) Granada 140 Guapa y rabiosa Albolote (Granada) Granada 141 La Trastienda Granada (Granada) Granada 142 Zarina Alfacar (Granada) Granada 143 La Finca Coffee Granada (Granada) Granada 144 Tendido 1 Granada (Granada) Granada 145 El Rincón de Qrro Granada (Granada) Granada 146 Oliver Granada (Granada) Granada 147 Mítico Bar Granada (Granada) Granada 148 La Noria Pioz (Guadalajara) Guadalajara 149 Marian Guadalajara (Guadalajara) Guadalajara 150 Panificadora de Cifuentes Cifuentes (Guadalajara) Guadalajara 151 Veracruz Uceda (Guadalajara) Guadalajara 152 El Parral Albalate de Zorita (Guadalajara) Guadalajara 153 La Antigua II Azuqueca de Henares (Guadalajara) Guadalajara 154 Taberna Victoria Ayamonte (Huelva) Huelva 155 La Taberna Denfrente Huelva (Huelva) Huelva 156 La Torre Lepe (Huelva) Huelva 157 Nova Ruiz Huelva (Huelva) Huelva 158 Charlotte Huelva (Huelva) Huelva 159 Pasteleria F. Puyet Graus (Huesca) Huesca 160 La Pipeta Bielsa (Huesca) Huesca 161 La Vermouterie Huesca (Huesca) Huesca 162 La Vermutería Jaca (Huesca) Huesca 163 Brrrutal - Que Bar-baridad Huesca (Huesca) Huesca 164 Ferrando Siétamo (Huesca) Huesca 165 Colón Jaén (Jaén) Jaén 166 Productos Campos Arjona (Jaén) Jaén 167 Asador Juan Caballo Úbeda (Jaén) Jaén 168 La Boutique del Dulce Úbeda (Jaén) Jaén 169 Monasterio de Santa Cruz Sahagún (León) León 170 Monasterio de Concepcionistas León (León) León 171 Karn&co León (León) León 172 Pomona León (León) León 173 Casa Manolo Villagatón (León) León 174 Turrones Fèlix Agramunt (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida 175 La Cabana d'en Geli Solsona (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida 176 J. Moreno Lleida (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida 177 Selecte Wine Guissona (Lleida/Lérida) Lleida/Lérida 178 Casa Damián Alfoz (Lugo) Lugo 179 Moure Monforte de Lemos (Lugo) Lugo 180 La Esquina Guitiriz (Lugo) Lugo 181 Garden Monforte Monforte de Lemos (Lugo) Lugo 182 Baba Madrid (Madrid) Madrid 183 Boske Bakery Torrelodones (Madrid) Madrid 184 Gustoo Madrid (Madrid) Madrid 185 La Mercería Boadilla del Monte (Madrid) Madrid 186 Moulin Chocolat Madrid (Madrid) Madrid 187 La Rox Madrid (Madrid) Madrid 188 Martín Tostón Madrid (Madrid) Madrid 189 Cock Madrid (Madrid) Madrid 190 Madreamiga Madrid (Madrid) Madrid 191 La Raclette Navacerrada (Madrid) Madrid 192 Avelino Madrid (Madrid) Madrid 193 Baldoria Madrid (Madrid) Madrid 194 Mayser Madrid (Madrid) Madrid 195 Melgar Madrid (Madrid) Madrid 196 Bar Alonso Madrid (Madrid) Madrid 197 San Lázaro Rascafría (Madrid) Madrid 198 Taska Laska Málaga (Málaga) Málaga 199 El Descorche Málaga (Málaga) Málaga 200 La Antequerana Antequera (Málaga) Málaga 201 Zurich Málaga (Málaga) Málaga 202 Cortijo de Pepe Málaga (Málaga) Málaga 203 Daver Ronda (Málaga) Málaga 204 Monasterio de Jesús María del Socorro Archidona (Málaga) Málaga 205 Museo Conventual de Las Carmelitas Descalzas de Antequera Antequera (Málaga) Málaga 206 La Tapa Murcia (Murcia) Murcia 207 La Churreria de Santa Florentina Cartagena (Murcia) Murcia 208 Espejo Confitería Caravaca de la Cruz (Murcia) Murcia 209 Dulces Artesanos Convento San Antonio Murcia (Murcia) Murcia 210 José Antonio San Pedro del Pinatar (Murcia) Murcia 211 Posada de Alcoz-Alkotz Ultzama (Navarra) Navarra 212 Parranda Estella-Lizarra (Navarra) Navarra 213 Malkorra Elizondo-Baztán-Bidasoa (Navarra) Navarra 214 Donézar Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra 215 Donézar - Íñigo Arista Pamplona/Iruña (Navarra) Navarra 216 Ollo Kanalla Ourense (Ourense/Orense) Ourense/Orense 217 A Micalla Allariz (Ourense/Orense) Ourense/Orense 218 A Nené Ultramarinos Ourense (Ourense/Orense) Ourense/Orense 219 Casa Gazpara O Carballiño (Ourense/Orense) Ourense/Orense 220 Donde Rita Villalobón (Palencia) Palencia 221 La Repostería de las Monjas Palencia (Palencia) Palencia 222 Polo Palencia (Palencia) Palencia 223 Trapa Dueñas (Palencia) Palencia 224 Añejo Aguilar de Campoo (Palencia) Palencia 225 Monasterio Cisterciense Teror (Palmas, Las) Palmas, Las 226 Panalogía Obrador Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las 227 San Juan Telde (Palmas, Las) Palmas, Las 228 Club AECA Santa Brígida Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las 229 Trasteando Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las 230 Tasca Marillanos Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las) Palmas, Las 231 Casa Ces Poio (Pontevedra) Pontevedra 232 Confitería Solla Pontevedra (Pontevedra) Pontevedra 233 Tintanegra Poio (Pontevedra) Pontevedra 234 El Gaucho Silleda (Pontevedra) Pontevedra 235 Vago Viños Cambados (Pontevedra) Pontevedra 236 Regato Praia Redondela (Pontevedra) Pontevedra 237 Vinum Vita Haro (Rioja, La) Rioja, La 238 En las Nubes Logroño (Rioja, La) Rioja, La 239 Iturbe Logroño (Rioja, La) Rioja, La 240 La Madrileña Alba de Tormes (Salamanca) Salamanca 241 El Carro de María Salamanca (Salamanca) Salamanca 242 La Tahona Delicatessen Salamanca (Salamanca) Salamanca 243 La Muralla Ciudad Rodrigo (Salamanca) Salamanca 244 The Doctor Cocktail Bar Salamanca (Salamanca) Salamanca 245 Ambigú San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife 246 El Muelle Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife 247 La Princesa de Free Heart San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) Santa Cruz de Tenerife 248 El Obrador de Palazuelos Palazuelos de Eresma (Segovia) Segovia 249 Auténticos CyL Coca (Segovia) Segovia 250 Las Brasas de Valsaín Valsaín (Segovia) Segovia 251 La Perretosa Segovia (Segovia) Segovia 252 Masa con Alma Segovia (Segovia) Segovia 253 Diego Vázquez Utrera (Sevilla) Sevilla 254 Monasterio de Santa Paula Sevilla (Sevilla) Sevilla 255 Leña al Lomo Sevilla (Sevilla) Sevilla 256 Casa Rufino Umbrete (Sevilla) Sevilla 257 La Campana Sevilla (Sevilla) Sevilla 258 La Despensa de Palacio Estepa (Sevilla) Sevilla 259 El Potro Villanueva del Ariscal (Sevilla) Sevilla 260 De Sur a Norte Sevilla (Sevilla) Sevilla 261 Casa Morales Sevilla (Sevilla) Sevilla 262 Piqueras Almarza (Soria) Soria 263 Mai BBQ Soria (Soria) Soria 264 Monasterio de las Clarisas de Soria Soria (Soria) Soria 265 Yemas Gil Almazán (Soria) Soria 266 Torcuato Soria (Soria) Soria 267 Kabbalah Restaurant Falset (Tarragona) Tarragona 268 Bar Al Padrí Tarragona (Tarragona) Tarragona 269 Casa Nostra L'Espluga de Francolí (Tarragona) Tarragona 270 Manel Torredembarra (Tarragona) Tarragona 271 Cal Xixonenc Montblanc (Tarragona) Tarragona 272 La Providència Valls (Tarragona) Tarragona 273 La Font del Ferro L'Espluga de Francolí (Tarragona) Tarragona 274 Les Palmeres Alcanar (Tarragona) Tarragona 275 Taller Cocina de Teruel Teruel (Teruel) Teruel 276 París Alcañiz (Teruel) Teruel 277 Turrones Marquesán Híjar (Teruel) Teruel 278 Belenguer Alcorisa (Teruel) Teruel 279 El Bello Rincón Belmonte de San José (Teruel) Teruel 280 Azahara 81 Pulgar (Toledo) Toledo 281 Entre Harinas Talavera de la Reina (Toledo) Toledo 282 Matilde Toledo (Toledo) Toledo 283 Calambito Toledo (Toledo) Toledo 284 Mazapanes El Convento Toledo (Toledo) Toledo 285 Convento de San Clemente Toledo (Toledo) Toledo 286 Horno San Bartolomé Valencia (València/Valencia) València/Valencia 287 Ultramarinos Pope Valencia (València/Valencia) València/Valencia 288 Comes Pastisseria i Forn L'Eliana (València/Valencia) València/Valencia 289 Sentideta Torrent (València/Valencia) València/Valencia 290 David Esteve Pastelería Valencia (València/Valencia) València/Valencia 291 Paixixi Ontinyent (València/Valencia) València/Valencia 292 Ciro Valencia (València/Valencia) València/Valencia 293 Belaria Valladolid (Valladolid) Valladolid 294 Convento de Santa Isabel Valladolid (Valladolid) Valladolid 295 Sofrito Market Valladolid (Valladolid) Valladolid 296 Salaveinte Valladolid (Valladolid) Valladolid 297 Galicia Tordesillas (Valladolid) Valladolid 298 Antojo Café & Bar Zamora (Zamora) Zamora 299 La Cueva de la Marina Zamora (Zamora) Zamora 300 Marlott Café&Bar Zamora (Zamora) Zamora 301 Convento de Santa María la Real de las Dueñas Zamora (Zamora) Zamora 302 Los Herreros Galende (Zamora) Zamora 303 Convento de San José Maluenda (Zaragoza) Zaragoza 304 Hojaldres Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza 305 Monumental Taberna Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza 306 Asador Bako Cariñena (Zaragoza) Zaragoza 307 Parrilla Albarracín Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza 308 La Bodega de Chema Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza 309 Montal Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza 310 Colette Zaragoza (Zaragoza) Zaragoza

,,,