El mapa de todos los restaurantes con estrella Michelin en España en 2026

Después del reparto de las estrellas Michelin 2026, España cuenta con 16 restaurantes con tres estrellas, ninguna nueva esta edición; 37 restaurantes con dos estrellas, cinco nuevas; y 253 restaurantes con una estrella, 25 nuevas. Consulta en el mapa la ubicación de ... los restaurantes con la distinción más prestigiosa de la gastronomía mundial.
Barcelona es la provincia con mayor número de restaurantes con tres estrellas, cuatro en total, seguido de Guipúzcoa, con tres restaurantes. Con un restaurante con tres estrellas Michelin están Madrid, Alicante, Vizcaya, Gerona, Cádiz, Cantabria, Cáceres, Córdoba y Asturias.
Madrid es la provincia con mayor número de restaurantes con dos estrellas Michelin, seis en total, seguido de Barcelona, con cinco restaurantes dos estrellas. Le sigue Gerona, con tres locales. Con dos restaurantes con dos estrellas Michelin están Alicante, Málaga, Cádiz, Guipúzcoa, Valencia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y La Rioja. Con un restaurante con dos estrellas están Baleares, Lérida, La Coruña, Murcia, Navarra, Toledo y Albacete.
Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de restaurantes con una estrella Michelin, 28 en total. Baleares y Vizcaya tienen 13; Gerona y Asturias, 11; Alicante, diez; Valencia, nueve; Málaga y Tarragona, ocho; Santa Cruz de Tenerife, Huesca y La Coruña, siete: Las Palmas y Guipúzcoa, seis; Pontevedra, Jaén, Valladolid, Murcia, Cantabria y Castellón, cinco. Casi una treintena de provincias más tiene algún restaurante con estrella Michelin.
Las únicas provincias españolas sin ningún restaurante con estrella Michelin son Huelva, Palencia, Segovia y Badajoz.
Contando todas las categorías, de una, dos o tres estrellas Michelin, Barcelona es la provincia con mayor número de restaurantes distinguidos, 36 en total, seguido de Madrid con 32. Baleares y Gerona, con 15; Alicante, con 13; Asturias y Vizcaya con 11; y Valencia, con diez, completan el listado de provincias con más de una decena de estrellas Michelin.
A continuación, la lista completa de los restaurantes con estrella Michelin 2025 en España, por comunidades autónomas y provincias.
Restaurantes estrellas Michelin Andalucía
Almería
La Costa (El Ejido, Almería) - *
Cádiz
Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) - ***
LÚ Cocina y Alma (Jerez de la Frontera, Cádiz) - **
Alevante (Novo Sancti Petri, Cádiz) - **
Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz) - *
Código de Barra (Cádiz, Cádiz) - *
Mare (Cádiz, Cádiz) - *
Mantúa (Jerez de la Frontera, Cádiz) - *
Córdoba
Noor (Córdoba, Córdoba) - ***
Chocó (Córdoba, Córdoba) - *
ReComiendo (Córdoba, Córdoba) - *
Granada
La Finca (Loja, Granada) - *
Huelva
Sin estrellas Michelin
Jaén
Vandelvira (Baeza , Jaén) - *
Bagá (Jaén, Jaén) - *
Dama Juana (Jaén, Jaén) - *
Malak (Jaén , Jaén) - *
Radis (Jaén , Jaén) - *
Málaga
Skina (Marbella, Málaga) - **
Bardal (Ronda, Málaga) - **
Sollo (Fuengirola, Málaga) - *
Blossom (Málaga, Málaga) - *
José Carlos García (Málaga, Málaga) - *
Kaleja (Málaga, Málaga) - *
Palodú (Málaga, Málaga) - *
Messina (Marbella, Málaga) - *
Nintai (Marbella, Málaga) - *
BACK (Marbella , Málaga) - *
Sevilla
Ochando (Los Rosales, Tocina, Sevilla) - *
Abantal (Sevilla, Sevilla) - *
Cañabota (Sevilla, Sevilla) - *
Restaurantes estrellas Michelin Aragón
Huesca
Callizo (Ainsa, Huesca) - *
Anciles (Ansils, Huesca) - *
Canfranc Express (Canfranc, Huesca) - *
Villanova (Casa Arcas, Huesca) - *
Lillas Pastia (Huesca, Huesca) - *
Tatau (Huesca, Huesca) - *
Casa Rubén (Tella, Huesca) - *
Teruel
Hospedería El Batán (Tramacastilla, Teruel) - *
Zaragoza
Gente Rara (Zaragoza, Zaragoza) - *
La Prensa (Zaragoza, Zaragoza) - *
Restaurantes estrellas Michelin Asturias
Asturias
Casa Marcial (Arriondas, Asturias) - ***
El Corral del Indianu (Arriondas, Asturias) - *
Regueiro (Asturias, Asturias) - *
Auga (Gijón, Asturias) - *
Marcos (Gijón , Asturias) - *
El Retiro (Llanes, Asturias) - *
Ferpel (Ortiguera, Asturias) - *
NM (Oviedo , Asturias) - *
Casa Gerardo (Prendes, Asturias) - *
Ayalga (Ribadesella, Asturias) - *
Real Balneario (Salinas, Asturias) - *
Monte (San Feliz, Asturias) - *
Restaurantes estrellas Michelin Baleares
Baleares
Voro (Canyamel, Baleares) - **
Sa Clastra (Es Capdellà , Baleares) - *
La Gaia (Ibiza, Baleares) - *
Omakase by Walt (Ibiza, Baleares) - *
Andreu Genestra (Llucmajor , Baleares) - *
Fusion19 (Mallorca, Baleares) - *
DINS Santi Taura (Palma de Mallorca, Baleares) - *
Marc Fosh (Palma de Mallorca, Baleares) - *
Zaranda (Palma de Mallorca, Baleares) - *
Es Fum (Palmanova, Baleares) - *
Maca de Castro (Port d'Alcúdia, Baleares) - *
Es Tragón (Sant Antoni de Portmany, Baleares) - *
Unic (Sant Josep de sa Talaia , Baleares) - *
Béns d'Avall (Sóller, Baleares) - *
Restaurantes estrellas Michelin Canarias
Las Palmas
La Aquarela (Arguineguín, Las Palmas) - *
Tabaiba (Gran Canaria, Las Palmas) - *
Muxgo (Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas) - *
Poemas by Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas) - *
Kamezi (Playa Blanca, Las Palmas) - *
Los Guayres (Puerto de Mogán, Las Palmas) - *
Santa Cruz de Tenerife
El Rincón de Juan Carlos (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) - **
MB (Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife) - **
Donaire (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) - *
Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) - *
Il Bocconcino by Royal Hideaway (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) - *
Nub (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) - *
Taste 1973 (Playa de las Américas, Arona, Santa Cruz de Tenerife) - *
El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife) - *
San-Hô (Tenerife, Santa Cruz de Tenerife) - *
Restaurantes estrellas Michelin Cantabria
Cantabria
Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria) - ***
Solana (Ampuero, Cantabria) - *
Pico Velasco (Carasa, Cantabria) - *
La Bicicleta (Hoznayo, Cantabria) - *
Casona del Judío (Santander, Cantabria) - *
El Serbal (Santander, Cantabria) - *
Restaurantes estrellas Michelin Castilla-La Mancha
Albacete
Maralba (Almansa, Albacete) - **
Ababol (Albacete, Albacete) - *
Oba (Casas Ibáñez, Albacete) - *
Ciudad Real
Epílogo (Tomelloso, Ciudad Real) - *
Coto de Quevedo (Torre de Juan Abad, Ciudad Real) - *
Retama (Torrenueva, Ciudad Real) - *
Cuenca
Casas Colgadas Restaurante (Cuenca, Cuenca) - *
Guadalajara
El Doncel (Sigüenza, Guadalajara) - *
El Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara) - *
Toledo
Iván Cerdeño (Toledo, Toledo) - **
El Bohío (Illescas, Toledo) - *
Raíces - Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, Toledo) - *
Restaurantes estrellas Michelin Castilla y León
Ávila
Barro (Ávila , Ávila) - *
Burgos
Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, Burgos) - *
Cobo Evolución (Burgos, Burgos) - *
Erre de Roca (Miranda de Ebro , Burgos) - *
León
Cocinandos (León, León) - *
Mu•na (Ponferrada, León) - *
Pablo (León, León) - *
Palencia
Sin estrellas Michelin
Salamanca
En la Parra (Salamanca, Salamanca) - *
Víctor Gutiérrez (Salamanca, Salamanca) - *
Segovia
Sin estrellas Michelin
Soria
La Lobita (Navaleno, Soria) - *
Valladolid
La Botica (Matapozuelos, Valladolid) - *
Ambivium (Peñafiel, Valladolid) - *
Taller (Quintanilla de Onésimo, Valladolid) - *
Refectorio (Sardón de Duero, Valladolid) - *
Alquimia - Laboratorio (Valladolid, Valladolid) - *
Zamora
El Ermitaño (Benavente, Zamora) - *
Lera (Castroverde de Campo, Zamora) - *
Restaurantes estrellas Michelin Cataluña
Barcelona
ABaC (Barcelona, Barcelona) - ***
Cocina Hermanos Torres (Barcelona, Barcelona) - ***
Disfrutar (Barcelona, Barcelona) - ***
Lasarte (Barcelona, Barcelona) - ***
Aleia (Barcelona, Barcelona) - **
Cinc Sentits (Barcelona, Barcelona) - **
Enigma (Barcelona, Barcelona) - **
Enoteca Paco Pérez (Barcelona, Barcelona) - **
Mont Bar (Barcelona, Barcelona) - **
Alkimia (Barcelona, Barcelona) - *
Angle (Barcelona, Barcelona) - *
Atempo (Barcelona, Barcelona) - *
Aürt (Barcelona, Barcelona) - *
Caelis (Barcelona, Barcelona) - *
COME by Paco Méndez (Barcelona, Barcelona) - *
Dos Palillos (Barcelona, Barcelona) - *
Fishølogy (Barcelona, Barcelona) - *
Hisop (Barcelona, Barcelona) - *
Hofmann (Barcelona, Barcelona) - *
Kamikaze (Barcelona, Barcelona) - *
Koy Shunka (Barcelona, Barcelona) - *
MAE Barcelona (Barcelona, Barcelona) - *
Moments (Barcelona, Barcelona) - *
Prodigi (Barcelona, Barcelona) - *
SCAPAR (Barcelona, Barcelona) - *
Slow & Low (Barcelona, Barcelona) - *
Teatro kitchen & bar (Barcelona, Barcelona) - *
Via Veneto (Barcelona, Barcelona) - *
Quirat (Barcelona , Barcelona) - *
Suto (Barcelona , Barcelona) - *
Can Jubany (Calldetenes, Barcelona) - *
Tresmacarrons (El Masnou, Barcelona) - *
Sala (Olost, Barcelona) - *
Els Casals (Sagàs, Barcelona) - *
L'Ó (Sant Fruitós de Bages, Barcelona) - *
Casa Nova (Sant Martí Sarroca, Barcelona) - *
Lluerna (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) - *
Gerona
El Celler de Can Roca (Girona, Gerona) - ***
BoTiC (Corçà, Gerona) - **
Miramar (Llançà, Gerona) - **
Les Cols (Olot, Gerona) - **
L'Aliança 1919 d'Anglès (Anglès, Gerona) - *
Les Magnòlies (Arbúcies, Gerona) - *
Emporio (Castelló d'Empúries, Gerona) - *
Divinum (Girona, Gerona) - *
Massana (Girona, Gerona) - *
La Fonda Xesc (Gombrèn, Gerona) - *
Ca l'Enric (La Vall de Bianya, Gerona) - *
Els Tinars (Llagostera, Gerona) - *
Castell Peralada (Peralada, Gerona) - *
Voramar (Portbou, Gerona) - *
Esperit Roca (Sant Julià de Ramis, Gerona) - *
Lérida
La Boscana (Bellvís, Lérida) - **
Malena (Gimenells, Lérida) - *
Fogony (Sort, Lérida) - *
Tarragona
Citrus del Tancat (Alcanar, Tarragona) - *
Can Bosch (Cambrils, Tarragona) - *
Rincón de Diego (Cambrils, Tarragona) - *
Quatre Molins (Cornudella de Montsant, Tarragona) - *
Deliranto (Salou, Tarragona) - *
L'Antic Molí (Ulldecona, Tarragona) - *
Les Moles (Ulldecona, Tarragona) - *
Villa Retiro (Xerta, Tarragona) - *
Restaurantes estrellas Michelin Comunidad de Madrid
Madrid
DiverXO (Madrid, Madrid) - ***
Coque (Madrid, Madrid) - **
Deessa (Madrid, Madrid) - **
DSTAgE (Madrid, Madrid) - **
Paco Roncero (Madrid, Madrid) - **
Ramón Freixa Atelier (Madrid, Madrid) - **
Smoked Room (Madrid, Madrid) - **
A'Barra (Madrid, Madrid) - *
Chispa Bistró (Madrid, Madrid) - *
Clos Madrid (Madrid, Madrid) - *
Corral de la Morería Gastronómico (Madrid, Madrid) - *
El Invernadero (Madrid, Madrid) - *
Gaytán (Madrid, Madrid) - *
Gofio (Madrid, Madrid) - *
La Tasquería (Madrid, Madrid) - *
Pabú (Madrid, Madrid) - *
Quimbaya (Madrid, Madrid) - *
RavioXO (Madrid, Madrid) - *
Ricardo Sanz Wellington (Madrid, Madrid) - *
Saddle (Madrid, Madrid) - *
Sen Omasake (Madrid, Madrid) - *
Ugo Chan (Madrid, Madrid) - *
VelascoAbellà (Madrid, Madrid) - *
Yugo (Madrid, Madrid) - *
CEBO (Madrid , Madrid) - *
Desde 1911 (Madrid , Madrid) - *
OSA (Madrid , Madrid) - *
Santerra (Madrid , Madrid) - *
Toki (Madrid , Madrid) - *
EMi (Madrid, Madrid) - *
Éter (Madrid, Madrid) - *
Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid) - *
Montia (San Lorenzo de El Escorial, Madrid) - *
La Casa de Manolo Franco (Valdemorillo, Madrid) - *
Chirón (Valdemoro, Madrid) - *
Restaurantes estrellas Michelin Comunidad Valenciana
Alicante
Quique Dacosta (Dénia, Alicante) - ***
L'Escaleta (Cocentaina, Alicante) - **
BonAmb (Jávea, Alicante) - **
Baeza y Rufete (Alicante, Alicante) - *
Casa Bernardi (Benissa , Alicante) - *
Audrey's (Calpe, Alicante) - *
Beat (Calpe, Alicante) - *
Orobianco (Calpe, Alicante) - *
Peix & Brases (Dénia, Alicante) - *
La Finca (Elche, Alicante) - *
Tula (Jávea, Alicante) - *
El Xato (La Nucía, Alicante) - *
Casa Pepa (Ondara, Alicante) - *
Castellón
Atalaya (Alcocebre, Castellón) - *
Raúl Resino (Benicarló, Castellón) - *
Llavor (Oropesa del Mar, Castellón) - *
Cal Paradís (Vall d'Alba, Castellón) - *
Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón) - *
Valencia
El Poblet (Valencia, Valencia) - **
Ricard Camarena (Valencia, Valencia) - **
Origen (Carcajente, Valencia) - *
Arrels (Sagunto, Valencia) - *
Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia) - *
Fierro (Valencia, Valencia) - *
Kaido Sushi Bar (Valencia, Valencia) - *
La Salita (Valencia, Valencia) - *
Lienzo (Valencia, Valencia) - *
Riff (Valencia, Valencia) - *
Fraula (Valencia , Valencia) - *
Restaurantes estrellas Michelin Extremadura
Badajoz
Sin estrellas Michelin
Cáceres
Atrio (Cáceres, Cáceres) - ***
Versátil (Zarza de Granadilla, Cáceres) - *
Restaurantes estrellas Michelin Galicia
La Coruña
Retiro da Costiña (Santa Comba, La Coruña) - **
Árbore da Veira (A Coruña, La Coruña) - *
As Garzas (Barizo, La Coruña) - *
Terra (Fisterra , La Coruña) - *
O'Pazo (Padrón, La Coruña) - *
A Tafona (Santiago de Compostela, La Coruña) - *
Casa Marcelo (Santiago de Compostela, La Coruña) - *
Simpar (Santiago de Compostela, La Coruña) - *
Lugo
Vértigo (Sober, Lugo) - *
Orense
Ceibe (Orense, Orense) - *
Nova (Orense, Orense) - *
Miguel González (Orense, Orense) - *
Pontevedra
Culler de Pau (O Grove, Pontevedra) - **
Pepe Vieira (Pontevedra, Pontevedra) - **
Yayo Daporta (Cambados, Pontevedra) - *
Eirado (Pontevedra, Pontevedra) - *
Solla (San Salvador de Poio, Pontevedra) - *
Maruja Limón (Vigo, Pontevedra) - *
Silabario (Vigo, Pontevedra) - *
Restaurantes estrellas Michelin La Rioja
La Rioja
Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja, La Rioja) - **
El Portal de Echaurren (Ezcaray, La Rioja) - **
Nublo (Haro, La Rioja) - *
Ajonegro (Logroño, La Rioja) - *
Ikaro (Logroño, La Rioja) - *
Kiro Sushi (Logroño, La Rioja) - *
Restaurantes estrellas Michelin Navarra
Navarra
El Molino de Urdániz (Urdaitz, Navarra) - **
Europa (Pamplona, Navarra) - *
Rodero (Pamplona, Navarra) - *
Kabo (Pamplona , Navarra) - *
Restaurantes estrellas Michelin Región de Murcia
Murcia
Cabaña Buenavista (El Palmar, Murcia) - **
Magoga (Cartagena, Murcia) - *
AlmaMater (Murcia, Murcia) - *
Frases (Murcia, Murcia) - *
Odiseo Gastronómico (Murcia, Murcia) - *
Barahonda (Yecla, Murcia) - *
Restaurantes estrellas Michelin País Vasco
Álava
ARREA! (Santa Cruz de Campezo, Álava) - *
Guipúzcoa
Martín Berasategui (Lasarte, Guipúzcoa) - ***
Akelaŕe (San Sebastián, Guipúzcoa) - ***
Arzak (San Sebastián, Guipúzcoa) - ***
Mugaritz (Errenteria, Guipúzcoa) - **
Amelia de Paulo Airaudo (San Sebastián, Guipúzcoa) - **
Elkano (Getaria, Guipúzcoa) - *
Alameda (Hondarribia, Guipúzcoa) - *
iBAi by Paulo Airaudo (San Sebastián, Guipúzcoa) - *
Itzuli (San Sebastián, Guipúzcoa) - *
Kokotxa (San Sebastián, Guipúzcoa) - *
Ama (Tolosa, Guipúzcoa) - *
Vizcaya
Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya) - ***
Boroa (Amorebieta, Vizcaya) - *
La Revelía (Amorebieta-Etxano, Vizcaya) - *
Etxebarri (Axpe, Vizcaya) - *
Txispa (Axpe , Vizcaya) - *
Islares (Bilbao, Vizcaya) - *
Mina (Bilbao, Vizcaya) - *
Nerua Guggenheim Bilbao (Bilbao, Vizcaya) - *
Ola Martín Berasategui (Bilbao, Vizcaya) - *
Zarate (Bilbao, Vizcaya) - *
Garena (Dima, Vizcaya) - *
Andra Mari (Galdakao, Vizcaya) - *
Eneko (Larrabetzu, Vizcaya) - *
Bakea (Mungia, Vizcaya) - *
