Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sánchez se enfrenta a la primera sesión de control tras la condena al fiscal general
El tiempo
La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

El mapa de todos los restaurantes con estrella Michelin en España en 2026

Consulta todos los restaurantes de España con una, dos o tres estrellas Michelin

La Guía Michelin no elige ningún tres estrellas nuevo en 2026, solo cinco con dos 'macarons'

Mapa de restaurantes con estrella Michelin en España en 2026
Mapa de restaurantes con estrella Michelin en España en 2026 ABC
Luis Cano

Luis Cano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después del reparto de las estrellas Michelin 2026, España cuenta con 16 restaurantes con tres estrellas, ninguna nueva esta edición; 37 restaurantes con dos estrellas, cinco nuevas; y 253 restaurantes con una estrella, 25 nuevas. Consulta en el mapa la ubicación de ... los restaurantes con la distinción más prestigiosa de la gastronomía mundial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app