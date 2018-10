Me duele la espalda, ¿qué hago? Las nuevas tecnologías y el sedentarismo son las causantes de que hayan crecido los casos de dolor crónico en España

«El dolor de espalda comienza de repente y molesta durante unos minutos, quizá un día a la semana. Después esos minutos pasan a ser horas y esas horas se convierten en jornadas completas. Ya no es un día a la semana sino que esa molestia, que también aumenta de intensidad, la sufrimos varios días a la semana. La presencia del dolor crece en nuestro cuerpo y lo que empieza como algo pequeñito, apenas perceptible y que no nos impide llevar a cabo nuestras tareas rutinarias, llega a ser un monstruo ante el que nos sentimos impotentes». Así explica el autor de 'Escuela de la Espalda', Ata Pouramini, cómo evoluciona uno de los dolores que más absentismo laboral causa, según la Organización Mundial de la Salud.

Valium, relajantes musculares y antiinflamatorios forman parte de la rutina de algunas personas que, según explica el experto, en algún momento recibieron esos tratamientos de choque en el servicio de urgencias y después los incorporaron como acción habitual frente a las molestias, engordando así tanto las estadísticas de dolor crónico como las de afectados por los efectos secundarios de la automedicación.

El actual estilo de vida asociado a las nuevas tecnologías y el sedentarismo tiene mucha culpa de que el dolor de espalda ya no sea algo exclusivo de la madurez. «Hace veintiún años, mis pacientes eran mayores de 50 años. Por desgracia hoy se han igualado las franjas de edad y puedo atribuir porcentajes iguales a los veinteañeros, a los de treinta y a los de cuarenta», revela. Y las previsiones no son halagüeñas, según advierte poniendo como ejemplo el coche automático («ya no moveremos ni los brazos para cambiar de marcha»), pues la tecnología hará cada vez más cosas por nosotros a pesar de que en realidad estamos diseñados para el movimiento.

Plan de choque para pasar a la acción Antes de someterse a un tratamiento, el experto aclara que el dolor debe ir acompañado de un diagnóstico. «El miedo es una de las cuestiones que más bloquean el cambio de hábitos de origen mecánico. No basa con las medicinas, hay que seguir unas pautas básicas para luchar contra el dolor de espalda», propone. Y esas pautas se resumen así: 1. Abandona la creencia de que el dolor es para toda la vida. 2. Rompe la barrera de la pereza. No importan la situación física, ni la edad. Para todos los casos existen ayuda profesional y consejos prácticos. 3. No hay generalidades. A cada historial y a cada persona le va bien una disciplina, ya sea la quiropráctica, la osteopatía o la fisioterapia. Lo importante es que obtener resultados y que el paciente confíe en que va a ser así. 4. Hay que moverse, en el sentido literal de la palabra. Si no puedes hacer deporte, camina. Es un ejercicio fantástico para la espalda. Hay que potenciar el lado físico. 5. Comienza a estirar la muscultura mediante breves y sencillos ejercicios antes de acostarte y al levantarte. Son necesitas hacerlos durante un par de minuto. 6. Cuida la salud mental. El bienestar emocional siempre va a repercutir en la percepción del dolor y más si está cronificado. No hay que mortificarse acusándote del dolor. 7. Revisa los elementos de tu descanso: colchón y almohadas y cómo se colocan al dormir. La espalda se puede dañar por tener una mala higiene postural durante el sueño. 8. Busca la compañía de personas con necesidades y objetivos parecidos. Paliar el dolor puede ser un objetivo común. 9. Dedica tiempo a uno mismo, a hobbies y actividades que disfrutes. Las recompensas personales ayudan. 10. Valora cada pequeño paso contra el dolor como si se hubiera marchado para siempre.