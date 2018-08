Cuatro beneficios desconocidos del pilates y que sirven de ayuda a quienes lo practican Más allá de ofrecer una experiencia completa par el cuerpo y la mente tiene efectos muy positivos para recuperación de dolencias

S. F.

Que el pilates sea la disciplina que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años no es algo nuevo, así como tampoco lo son sus beneficios más reconocidos. Pero existen una serie de beneficios desconocidos que sirven de mucha ayuda para quienes lo practican y los centros Soluna, especialistas en este sector, han querido destacar cuatro de ellos.

En primer lugar existen terapias de pilates para recuperación de lesiones, por lo que esta actividad se convierte también en un excelente vehículo para la rehabilitación además del reacondicionamiento. Existen lesiones que requieren desarrollar fuerza y elasticidad muscular, algo que se puede encontrar controlando de forma consciente el movimiento, la fuerza y la postura. La alineación del cuerpo es clave para estabilizar ciertas articulaciones lesionadas, y esto lo encontramos en esta práctica.

Otra de las propuestas que tiene el pilates es el de la mejora de la vida sexual. Conocíamos los beneficios para la preparación al parto pero es que fortalecer la zona muscular pélvica ayuda a conseguir orgasmos más duraderos e intensos. Al liberar serotonina ayudamos al organismo a tener un bienestar físico y psicológico y al mejorar nuestra flexibilidad podremos «innovar» y «probar» nuevas posturas en las relaciones sexuales.

El pilates como método alternativo y efectivo contra el estrés es quizá otro de los usos menos conocidos. El movimiento del cuerpo está condicionado por diferentes emociones y al final existe unainnegable conexión entre cuerpo y mente. El bienestar de la mente corresponde al buen funcionamiento del cuerpo y a la inversa. Es por eso que la práctica de pilates ayuda a liberar tensiones y estrés de forma involuntaria y actúa deforma parecida a como lo hace el yoga, ayudando a liberar un 30% de estrés adicional a otras prácticas.

Y, finalmente, no muchos conocen que es una práctica que ayuda a estilizar el cuerpo. Se utiliza de forma complementaria a las dietas para poder ayudar a moldear algunas zonas poco tonificadas. No es el ejercicio que se conoce con mayor efecto adelgazante,pero tampoco se le conoce sus virtudes puesto que es una disciplina que tonifica todo el cuerpo: brazos, pantorillas, glúteos, etc.