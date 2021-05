Cuando el bebé deseado no llega no hay que descarta una posible celiaquía en la pareja Las doctoras Yaiza Fernández Escobar y Hortensia García Briz, de Anthea Medicina Estética, explican la relación entre la celiaquía y la posible infertilidad

ABC Familia Actualizado: 27/05/2021 00:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad es una patología del aparato reproductor que hace imposible el embarazo y que afecta a ambos miembros de la pareja, al no poder tener un hijo de forma natural. Hay dos tipos de infertilidad, la primaria, que afecta a aquellas parejas que no han conseguido un embarazo tras, al menos, un año de relaciones sexuales sin anticonceptivos, y la secundaria, en parejas que se han podido quedar embarazadas y que ahora no pueden.

Los síntomas de la infertilidad pueden variar en hombres y mujeres. Las causas de la infertilidad son muy variadas, defectos congénitos del aparato reproductor, tumores, fármacos quimioterápicos, radioterapia, exceso de consumo de alcohol, desequilibrio hormonal, obesidad, infecciones de transmisión sexual, cirugía abdominal o endometriosis, tabaquismo, edad avanzada…

La infertilidad también puede surgir a raíz de trastornos autoinmunitarios, de la coagulación, diabetes, ejercicio excesivo y trastornos alimenticios entre otros. Como bien es sabido, la celiaquía implica una respuesta inmune en la que el sistema inmunológico de una persona reacciona de forma anormal a la presencia del gluten, atacando así a las paredes del intestino delgado. Esta respuesta puede a su vez contribuir a problemas de fertilidad, y a abortos espontáneos recurrentes.

Se han llevado a cabo diferentes estudios científicos en los que se ha analizado la enfermedad celíaca en pacientes que también presentaban infertilidad, y los resultados han sugerido que existiría una prevalencia mucho mayor en este grupo.

Todavía no está del todo claro por qué la celiaquía puede estar relacionada con la infertilidad, así como con otros problemas reproductivos. Aunque es cierto que existen algunos factores que pueden tener que ver:

Desnutrición. Es considerado como uno de los factores más importantes, especialmente si tenemos en cuenta que en algún que otro estudio se encontró que las mujeres con celiaquía que tenían problemas de fertilidad sufrían algún tipo de déficit nutricional, como por ejemplo anemia por deficiencia de hierro.

Autoinmunidad. La celiaquía implica una respuesta inmune en la que el sistema inmunológico de una persona reacciona de forma anormal a la presencia del gluten, atacando así a las paredes del intestino delgado. Esta respuesta puede a su vez contribuir a problemas de fertilidad, y a abortos espontáneos recurrentes.

Por todo ello, muchos médicos aconsejan, ante la presencia de una infertilidad inexplicable, incluir un examen de detección de la enfermedad celíaca entre las pruebas a realizar, en especial si la mujer o el hombre presenta algunos de los síntomas -o factores de riesgo- clásicos relacionados con ésta.

Si bien es cierto que la relación entre dichas patologías es fuerte, no se ha demostrado la utilidad de realizar un cribado rutinario, dependerá del tipo de población y su prevalencia.

Por suerte hay esperanza. Y es que muchas mujeres con celiaquía no diagnosticada, previamente infértiles, pudieron finalmente concebir con éxito a un bebé después de haber sido diagnosticadas y tratadas con una dieta sin gluten.