Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

«Los padres quieren educar de la mejor manera, pero les falla la estrategia»

Pilar Velasco, autora de 'Sentirse amado para poder amar', advierte de la importancia de crear un vínculo afectivo sano porque «son los cimientos de la salud mental»

Mario Alonso Puig: «El afecto influye en la longevidad, en el tiempo de vida de la persona»

«Los padres quieren educar de la mejor manera, pero les falla la estrategia»
Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

 Pilar Velasco es Máster en Ciencias de la familia por el Instituto Superior de estudios para la familia (Universidad de Anáhuac) y en Psicoterapia Cognitivo Conductual, además de fundadora y directora de la institución 'Vinculando con' para el fortalecimiento del desarrollo personal ... mediante la enseñanza de valores y la promoción de vínculos familiares. Acaba de aterrizar en España directa desde México, cuidad en la que vive y colabora actualmente con el Hospital ABC en un programa dirigido a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa brinda atención médica y acompañamiento durante los cinco primeros años de vida de los niños con el fin de fortalecer la parentalidad y generar entornos familiares seguros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app