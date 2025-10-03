Suscribete a
La Aemet pone en aviso a varias zonas por la borrasca Amy, que traerá fuertes lluvias

Día Mundial de la Sonrisa

«Sonreír no cambia las circunstancias, pero es una fuente de bienestar y se puede entrenar»

Según Andrés Pascual, referente internacional en felicidad y director del Programa Executive Chief Happiness Officer de UNIR, los padres deben tomar conciencia de que sonreír en familia «es un acto de responsabilidad, independientemente de si han tenido un día bueno o malo»

El humor en la crianza hace que los padres tengan mejor relación con los hijos

«Sonreír no cambia las circunstancias, pero es una fuente de bienestar y se puede entrenar»
Laura Peraita

Laura Peraita

Madrid

Hoy se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, una fecha que invita a todos a tener un momento de felicidad con este pequeño gesto que a unas personas les cuesta más que a otras realizar. Y, eso que, como dicen muchos psicólogos, « ... sonreír es gratis». Fue en el año 1999 cuando Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día.

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

